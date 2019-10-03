【Canon EOS 90D評測】超越中階單反應有表現　規格直迫全片幅機

【Canon EOS 90D評測】說到中階單反，相信很多讀者都不會陌生。通常情況下，中階機型能提供均衡的參數、類似專業機的操控體驗，同時還具備親民的售價、相對便攜的機身，是普通玩家入坑攝影的最佳選擇。

放眼中階單反市場，Canon（佳能）的兩位數機型可以說是非常熱門了，之前60D、70D、80D等等都有著不錯的銷量。而就在今年8月，佳能正式發布了全新的中階單反——EOS 90D，讓我們一起看看這款新機的拍攝性能如何吧。

01 中端單反像素新高

「高像素+高速度」是佳能新一代APS-C畫幅相機的主題。無論是此次評測的EOS 90D，還是同期發布的EOS M6 Mark II，均具備約3250萬的有效像素，並且都支持10張／秒以上的追焦連拍速度，兼顧出色的畫質與強悍的捕捉力。

Canon EOS 90D（中關村在線授權使用）

視頻方面，90D最高支持無裁切4K 30P記錄，廣角鏡頭的可用性更強，同時視頻本身的清晰度也進一步提升。另外借助機身配備的麥克風與耳機插孔，這款中端單反在視頻收聲及監聽方面也能有不錯的表現，整體拍攝能力更加全面。

Canon EOS 90D規格資料（中關村在線授權使用）

新機在操控性上延續了佳能新生代單反「好用、高效」的特點，全功能觸控翻轉屏、肩屏、豐富的按鍵撥輪都是標配，另外這還是佳能首款配備焦點選擇撥桿的中端機型，帶來了比肩專業單反的使用體驗。再加上7649元人民幣（約港幣8460）的機身售價，新機有著相當高的性價比表現。

綜合畫質、對焦、操控等多方面的性能，筆者給這款相機打出了8.3分的成績。下面我們先來看看外觀及細節設計。

綜合畫質、對焦、操控等多方面的性能，筆者給這款相機打出了8.3分的成績。（中關村在線授權使用）

02 機身操控更加專業

整體造型上，90D依舊是佳能中端單反的風格，從正面看與之前的80D差別並不大，畢竟該系列的外觀及機身設計早已趨於成熟了。

▼▼▼點擊大圖睇下90D機身設計細節▼▼▼

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這款單反配備了足足五個接口，包括HDMI、USB、耳機、麥克風以及遙控快門線插孔，並且均分佈在機身的同一側，拍照、視頻方面的擴展性都不錯。

這款單反配備了足足五個接口，包括HDMI、USB、耳機、麥克風以及遙控快門線插孔。（中關村在線授權使用）

90D的續航能力十分強悍，新機依舊使用佳能LP-E6N或LP-E6電池（與5D、6D、7D、80D、EOS R等多個系列通用），但在功耗方面做了進一步優化，光學取景時滿電續航約為1860張，屏幕取景也有約510張的表現，長時間外出拍攝完全無壓力。

90D的續航能力十分強悍，新機依舊使用佳能LP-E6N或LP-E6電池（與5D、6D、7D、80D、EOS R等多個系列通用）。（中關村在線授權使用）

總的來說90D在外觀設計上雖然沒有明顯變化，但在光學取景器、操控及續航方面都帶來了相當大的升級，整體配置甚至已經超過了市面上一些專業級的相機產品。接下來是具體客觀測試環節。

03 照片視頻畫質俱佳

EOS 90D具備約3250萬的有效像素，這也是目前APS-C畫幅像素的最高水準。一起來看看新傳感器的成像質量如何：

註：文中所有測試素材均由EOS 90D搭配EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM套鏡頭拍攝。

即使100%放大後依舊有著豐富的細節紋理表現。（中關村在線授權使用）

首先看細節。從實拍照片來看，這塊全新的高像素APS-C畫幅傳感器並沒有讓我們失望，其具備非常紮實的成像效果，即使100%放大後依舊有著豐富的細節紋理表現。

高像素還意味著更大的後期裁切空間。 90D最高能輸出6960 × 4640分辨率的照片，即使前期拍攝過於倉促草率也沒關係，後期完全可以通過裁切來進行二次構圖，這也是高像素最大的優勢之一。

我們針對圖中三個小紅框內的區域，進行100%放大展示。像素上去了，很多讀者擔心這款相機的控噪能力會不會下滑，那麼我們再來測測新機的噪點抑制能力：

即使到ISO 6400的高感光度下，照片也能提供豐富的細節紋理，總的來說在ISO 100~6400範圍內都可用。（中關村在線授權使用）

就測試結果而言，90D在像素上雖然帶來了飛躍，但與此同時其控噪能力並沒有崩，ISO 1600開始出現輕微噪點，而即使到ISO 6400的高感光度下，照片也能提供豐富的細節紋理，總的來說在ISO 100~6400範圍內都可用。

除了解析力、控噪表現之外，90D的寬容度也是大家關注的焦點，筆者針對其寬容度表現也做了測試：

（中關村在線授權使用）

過曝降暗時，可以看到90D照片在過曝兩檔後基本就失去了可用性（細節雖有保留但偏色問題嚴重），這確實也是數碼相機的通病所在。（中關村在線授權使用）

寬容度這塊，筆者選擇了大光比的環境分別進行過曝、欠曝拍攝，並且通過後期還原到正常曝光水準。過曝降暗時，可以看到90D照片在過曝兩檔後基本就失去了可用性（細節雖有保留但偏色問題嚴重），這確實也是數碼相機的通病所在。

而在欠曝提亮這塊，可以看到90D的後期空間非常大，保留細節的同時也沒有出現明顯的偏色。因此筆者建議各位用戶在拍攝大光比場景（包括日出、日落、大逆光等等）時，寧可欠曝，也不要過曝，保證高光區域正常曝光，後期提亮暗部就會非常容易。

值得一提的是，90D最高可以拍攝無裁切4K 30P視頻，這也是佳能首款支持4K的中端機型。無裁切的特性讓廣角鏡頭能夠發揮出更多優勢，至於清晰度如何，筆者針對其4K樣片進行了全尺寸截圖：

從實拍視頻的截圖放大效果來看，90D的視頻畫質還是令人滿意的，細節部分放大後的觀感較為紮實（中關村在線授權使用）

從實拍視頻的截圖放大效果來看，90D的視頻畫質還是令人滿意的，細節部分放大後的觀感較為紮實，另外這款相機提供麥克風插孔及耳機口，對於視頻用戶而言90D也能提供較為專業的拍攝體驗。總的來說，這是一款拍照與視頻兼顧的全能單反。

04 對焦連拍體驗出彩

看完成像能力再說對焦。作為一款單反，光學取景拍攝是90D的核心工作方式，其配備45點全十字對焦系統，同時新增了約22萬像素的RGB+IR測光系統，從筆者個人的拍攝體驗來看，無論是單次對焦還是追焦，90D都能帶來不錯的速度與精度表現。

無論是單次對焦還是追焦，90D都能帶來不錯的速度與精度表現。（中關村在線授權使用）

實時取景的對焦體驗（中關村授權使用）

而在實時取景下，90D則會切換為全像素雙核對焦系統，並且具備88%的焦點覆蓋面積，一起看看實時取景的對焦體驗：

就實際拍攝效果而言，90D的實時取景對焦速度足夠快，即使用長焦鏡頭拍攝，在切換焦平面時依舊有著迅速、流暢的體驗。

值得注意的是，實時取景下這款單反支持眼部檢測自動對焦，無論人物移動或是回頭均能持續跟焦，大大簡化了拍攝體驗，這點很值得肯定。

另外，90D的眼部識別功能在拍視頻時同樣可用，視頻當中也可以提供穩定的面部追焦能力，非常適合用於vlog記錄、個人主持節目錄製等題材，實用性足夠強。

接著看連拍。 90D在追焦模式下具備最高約10張/秒的連拍速度，一起看看連拍效果：

筆者在動物園隨手抓拍了一組游動的黑天鵝，可以看到對於運動中的物體而言，90D的連拍功能還是非常實用的。（中關村授權使用）

筆者在動物園隨手抓拍了一組游動的黑天鵝，可以看到對於運動中的物體而言，90D的連拍功能還是非常實用的，10張/秒的連拍速度能夠捕捉到物體運動的多個瞬間，為後期選片提供了更多的空間。

除了連拍夠快，90D的追焦性能也很穩定，筆者連拍時使用了AI SERVO模式，得到的照片均能準確合焦。在對焦速度、連拍速度、追焦精度等方面，90D都帶來了出色的表現，能夠滿足靜態記錄、人像抓拍及運動追拍等多種需求。

05 樣片以及評測總結

評測的最後，一起來看看這款相機的實拍表現。筆者帶著EOS 90D（搭配EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM套頭）來到動物園進行了簡單的試用體驗，樣張均為JPG格式直出，僅做簡單的裁切及曝光調整。

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前面測試中我們已經了解了90D在解析力、控噪方面的優秀素質，而從實拍樣片來看，新機還具備鮮豔且不失自然的色彩表現，這也是佳能相機的長處所在。好看的色彩加上細膩紮實的照片質感，這款相機的出片觀感令筆者頗為滿意。

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就評測結果而言，EOS 90D作為一款中端單反，它的實力可不只有「中端」水準。高達3250萬的有效像素、10張/秒追焦連拍、新增的焦點撥桿、無裁切4K 30P視頻、滿電狀態下1800張的續航能力……90D的部分規格甚至已經超過了自家的高階全幅產品。無論是成像效果還是操控，這款相機都帶來了「以下犯上」的使用體驗。

我們常說一台相機無法做到完美，但筆者卻很難挑出90D的不足。硬要講的話，這款單反的連拍續航稍有些短，畢竟在連拍速度、追焦精度都很出彩的前提下，約58張左右的JPG續航容易讓人感覺「意猶未盡」。當然話說回來，對於一款像素高達3250萬、價格不足八千元人民幣的中端機型而言，這樣捕捉力表現已經夠好了。

Canon EOS 90D（中關村授權使用）

不得不說，90D是一款具有劃時代意義的產品，從這款相機（以及EOS M6 Mark II）開始，APS-C畫幅正式邁進了3000萬像素大關。與此同時，90D、M6 Mark II的國內上市價格分別為7649元人民幣和5749元人民幣，這也是首批上市價格不足萬元的3000萬像素機身。如果你對於像素、抓拍、操控都有較高要求，那麼佳能EOS 90D會是一個性價比很高的選擇。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】