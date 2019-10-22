Netflix 用家注意！官方或收緊帳號共享　限制一個戶口多人使用

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【Netflix】網上串流平台已成為現今娛樂的主流，串流音樂、電影、電視劇，只要成為付費會員，就能享受正版和高質的娛樂。Netflix 更是目前最炙手可熱的平台，自家出品的《Stranger Things》和《House of Cards》也廣受好評，因此也吸引到更多用戶使用 Netflix。而部分觀看 Netflix 的用戶，都並非自己成為會員，而是和家人、朋友共享同一帳號使用，這也是 Netflix 目前默許的。不過，這種共享方案或會成為絕響，全因 Netflix 打算收緊帳號的分享方案。

Netflix 帳號共享

Netflix 在香港推出了三種不同的帳號方案，全都是以月費方式支付，不同方案除了觀看的畫質外，最大的分別就是能同時在多少個螢幕上觀賞。現有的用戶大多利用這個「漏洞」，和朋友共享 Netflix 帳號，只要不超過同時觀賞限制，就能在不同地區﹑不同螢幕上享受 Netflix 的娛樂。這也是 Netflix 能在短時間內，成為熱門的串流平台的原因。

Netflix 香港的收費方案和使用範圍（Netflix 官網截圖）

由於可以在不同的裝置上使用，不少用戶利用這個「漏洞」，多人分享同一 Netflix 帳號觀看節目（Google 圖片）

將來不能再共享帳號？

Netflix 早前表示，留意到用戶共享帳號的情況，或會因此而收緊現有的共享方式。Netflix CPO Greg Peters 也指出，將在近期內調整帳戶共享規範，不過未落實具體方式，仍然在觀察用戶的情況。不過，有消息指，Netflix 是打算限制用戶的 IP 位置，做到同一帳號只能在同一建築內同時使用，杜絕現時只要不超過同時上線裝置，就能分享使用帳號的情況。不過，筆者認為這做法有一定難度，主要是 Netflix 能在不同裝置上使用，以手機使用為例，限制用戶只在某一位置使用的難度很高，短期內應不會對共享帳號的用戶造成太大影響。

Netflix 原創節目的高質，已足夠理由吸引到這麼多用戶使用：

放長線釣大魚

Netflix 其實早就了解到帳號共享的問題，這明顯會直接影響收入來源，但為什麼沒有第一時間針對處理呢？原因正如第一段所講，這個時 Netflix 能迅速流傳的主因。通過共享帳號，更多人可以用低廉的價錢，甚至免費享受 Netflix 高質的娛樂。當他們養成觀看習慣後，就成功「培養」為未來的付費用戶，即使嚴格控制帳號共享，他們也很大機會自掏腰包觀看。可是，說到最後，其實也要依賴 Netflix 有著極多高質素的電影﹑電視劇和動畫，才能成功實行這「策略」。作為付費影片串流平台，Netflix 的確比較出色。

有報告指出，只有 55% 用戶是自行付費使用 Netflix（Moffettnathanson圖片）

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