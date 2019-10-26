GoPro Hero 8 Black上手實測！Timewarp時空穿梭片更易拍

【GoPro Hero 8 Black 實試】GoPro新一代運動相機Hero 8終於正式見街，今代只推出雙螢幕版Hero 8 Black、外型上與上代差別不算大之下，有什麼誘因去升級換機呢？宅民黨 呀脆 這次取得 GoPro Hero 8 Black ，以街拍一試它的主打功能：Timewarp 2.0 縮時拍攝、更穩定HyperSmooth 2.0及地平線鎖定功能，拍出更有創意影片、操控更方便！

GoPro Hero 8 Black在機身設計與上代Hero 7 Black在外觀上分別不大，機身闊度約65mm，而8代主機亦只有雙螢幕版本，機背2吋實時預覽螢幕具有觸控功能，為主要控制拍攝功能方式；機前的LCD小螢幕則為自拍者提供拍攝資料，如正錄影時間、拍攝模式（照片、影片或縮時攝錄）、剩餘電量等可以毋須反轉機身就可知道。而兩代最大改變就是電池、SD卡及USB-C充電位由上代的機底改為機側，這好處是有外加防水保護殼後當需要換卡換電時，用家可以毋須拆殼亦可更換電池或SD卡，據官方表示這是上代用家向GoPro反映後的首個改善位（dji OSMO Action亦是機側換電插卡）。

GoPro Hero 8 Black 正式見街，HK01取得新機上手玩 【李偉軒 攝】

另外Hero 7系列或以前機種如要接駁穩定器、自拍棒等都需要接上保護殼附加轉接環，而今代的轉接環終於改為收納於機底，需要時可反出轉接環，如要裝上保護殼亦可收藏，是GoPro Hero 8 Black一個最方便的改進位。以下展示GoPro Hero 8 Black實機新設計：

掌控速度TimeWarp 2.0

GoPro Hero 8 Black主要有3個拍攝功能：影片（Video）、相片（Photo）及縮時攝影（Time Lapse），影片方面能拍攝包括4K（30 / 60fps）、2.7K / 1440p / 1080p（30 / 60 / 120 / 240fps）解像度、縮時攝影方面TimeWarp雖然上代Hero 7亦有，但改變後新功能可在拍攝縮時攝影，景物及動作快速移動期間，按下螢幕一鍵可變會正常速度拍片，或再按變回高速縮時拍攝。這樣更方便捕捉主體、強調主體動作，其他事物以快速（2倍至30倍）省略，更有利用家進行更多創意影片拍攝，以下以影片示範Timewarp 2.0及加入新一代HyperSmooth防震後的拍攝效果。

呀脆試用GoPro Hero 8 Black 【鄧鴻至 攝】

以TimeWarp 2.0拍攝時間穿梭片如何能拍得更好，很視乎用家會否在拍攝前能否先構思一下快鏡與慢鏡之間希望重點顯示的主體，在快鏡時可盡量固定相機位置，就能更穩定拍攝主體以外物件高速移動的動作，在主體出現時一按變回正常1倍速實時拍攝，就更能顯示主體，而最方便的就是以往製作這類影片需要在後期製作中調整影片速度剪輯，現在於GoPro Hero 8 Black機內就能直接輸出，相當方便。

拍攝Timewarp時，留意拍攝時間是真實影片時間，如設定30倍速，每拍1秒片，實際需要30秒才能輸出1秒快鏡影片，拍攝前可事前構思一下。

地平線鎖定

GoPro Hero 8 Black內置三軸陀螺儀記錄每段拍攝影片時的水平壯態，在高速運動下或未裝上穩定器下的運動相機可能拍出水平不定影片，在iOS / Android版 GoPro專用App中，可以連接GoPro Hero 8 Black主機下載影片進行輕量後製，在Hero 8 Black中的獨有「地平線鎖定」功能下，拍出的影片會自動由水平不定輸出為與地平線平衡的影片，加上HyperSmooth 2.0下Boost級數更有平衡移動的效果；唯注意啟動地平線鎖定後輸出影片約有10％外框景物會被裁去，保留中央90%作旋轉取景。

新增「地平線鎖定」可將水平不定的影片一按鎖定平衡水平線

試玩後，大家可能會問是否值得升級GoPro Hero 8 Black；舊Hero 7系列在拍攝影片上分別不大，但再強化的HyperSmooth 2.0下的Boost模式，在沒有穩定器的情況下可拍出超穩定影片，同時鏡頭亦一於iPhone 11 Pro擁有3鏡頭（Tele / Linear 及Ultrawide，唯拍攝時要先選定鏡頭），在Time Lapse中的Timewarp 2.0亦可以自由控制正常與快鏡變速拍攝，雖然Hero 7系列減價（GoPro Hero 7 單顯示螢幕版本減至HK$1,600，前、後螢幕的GoPro Hero 7 Black減至HK$2,690），約HK$3,300售價的GoPro Hero 8 Black在加強保護及功能強化下，可以省去買保護殼及穩定器的錢下，直接入手GoPro Hero 8 Black更顯化算。