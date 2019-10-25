OPPO 行貨正式到港 Reno 2 系列三機上市、親民價錢爭市場

近年在中國大陸手機市場，有幾個品牌非常吃香，在頭三甲當中，華為、vivo 已分別於過去幾年進入香港市場，而剩下的 OPPO 亦終於在近期推出香港手機行貨，而且一推就是三部。 OPPO 今次會在香港率先推出的手機新品分別為 Reno 2、Reno 2z 以及 A9 2020，價錢最貴都不過＄4,000 有找，卻有著在中國內地頗受稱譽的拍攝能力，為香港帶來具性價比的新選擇。

OPPO Reno 2、鯊魚鰭前鏡「輕旗艦」

首先最高階的是 OPPO 才發表不足一個月的 Reno 2，其主力賣點為位於機背的四個鏡頭及機頂的鯊魚鰭式升降前鏡。

鯊魚鰭式升降前鏡為 OPPO Reno 系列的招牌設計，今代繼續繼承，今代加強至 1600 萬像素，又加入了 LED 補光燈；其旋轉角度為 11°，為了防止鏡頭損壞，OPPO又為它加入了摔落偵測感應。

四個鏡頭分別為 4800 萬像素的主鏡頭、1300 萬像素 2 倍遠攝鏡、800 萬像素的超廣角鏡頭、以及 200 萬像素的黑白輔助鏡頭，可以拍攝 5 倍複合無損變焦與最多 20 倍的數碼變焦相片，當然亦會支援 Ultra Dark 低光模式、人像模式等智能功能。

OPPO Reno 2 內置的處理器為中高階的 Qualcomm Snapdragon 730G，運算力未算頂級，但由於加入了獨立的 NPU，可以運用人工智能為相片效果作多重運算。Reno 2 在規格上並非如 Reno Ace 一般的高階旗艦，但亦因為如此售價得以壓低至港幣＄3,999 上市（8GB RAM + 256GB ROM 版本）。

OPPO Reno 2z 更平價的同階攝力之選

＄3,999 在預算之外但又想體驗同級的操作、拍攝體驗？OPPO 今次供港的行貨中就有一部更平價、但鏡頭只稍次一級的 Reno 2z。

OPPO Reno 2z 的設計與 Reno 2 十分相似，不過前置鏡頭就變成了垂直升降鏡頭

四鏡頭的 4800 萬像素主鏡頭、800 萬像素的超廣角鏡頭、200 萬像素黑白鏡頭不變，不過變焦鏡就改成了 200 萬像素的人像鏡頭

OPPO Reno 2z 的售價為＄2,999（8GB RAM + 128GB ROM），比 Reno 2 更便宜一千大元，可以使其價錢變得更親民的另一大原因，當然就是在於其處理器選材為中階的 MediaTek Helio P90。

OPPO A9 2020 主打長氣娛樂

今次在香港上市最平價的一部 OPPO 手機，就是售價＄1,999 的 A9 2020。

OPPO 方面將 A9 2020 定位為「全方法娛樂機」，最強賣點在於它內置雙聲道杜比喇叭以及 5000mAh 大電池，配合 Qualcomm Snapdragon 665 此中低階處理器，可以滿足用戶多達 19 小時的使用時間。

因為是平價機，A9 2020 並沒有升降鏡頭，取而代之的是水滴全面屏，然而其前鏡都一樣有 1600 萬像素

背面的鏡頭組合與 Reno 2z 一樣，又因為沒有屏下指模而要將指模掃描放到機背

OPPO 的三部新機將會在 11 月初陸續於香港上市，我們已經將 Reno 2 實機拿到手，將會盡快和大家試試它的拍攝能力，在此之外，其他中低階機款亦會有試玩報告，各位不妨期待一下。