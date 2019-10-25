超合金魂 十五機合體《機甲艦隊》 率先開箱試玩【有片】

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【超合金魂 十五機合體】《機甲艦隊》主角「十五機」 Dairugger XV 是不少香港細路的童年回憶，當年買不起，BANDAI新版超合金魂未必買到現偵？睇片當玩吧。

今次GX-88是一套組件+包裝全球賣，日本國內以《機甲艦隊》版權發售，歐美則為《新金剛戰神 Voltron》，所以盒子外再有一重封套。（鍾世傑 攝）

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15部機全部拆膠袋都需時頗長，當然要影相大合照。（鍾世傑 攝）

AIR Team 最多小車轆

「空中隊 AIR Team」可說是15機中最多細節的5部機，1號（頭部）、3／4號直升機（一雙上臂）、5號紅機（胸部裝飾）都有可以收納的小機輪，車輪部件只有2mm大、卻仍然做了分件處理（有機會掉失、小心）。至於2號機（上胸），亦有飛彈倉和可拉起的定風翼，可惜橡膠履帶只是裝飾、不能玩推車仔。但要留意兩部直升機包括了上臂關節，如果合體完沒有扭正關節角度，機仔就會無法平放檯面、不斷傾側倒下，留意。

兩部直升機頂的電鍍螺旋槳，有裝飾用的大直徑、不阻礙合體的小口徑兩種選擇。（鍾世傑 攝）

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SEA TEAM 一對大腿最重手

「海洋部隊」包括7、8、9、10 四部組成雙腳的機組，合金成份最重，拿上手很爽快；而變身中腰部份的6號指揮潛艇，就有可摺合的天線，detail位十足。但玩時一定要小心，因為9／10號的電鍍天線零件是獨立分件，很易甩掉的，我就情願收起不裝了。

由5部潛水艇組成的海洋部隊，其橡膠履帶可真正推動，好爽。（鍾世傑 攝）

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LAND TEAM 橡膠軚喪推車仔夠懷舊

機甲艦隊故事中，15部機都不是戰鬥用，均為海陸空調查用機體，只有被受襲時才會合體成「Battle Formation」即是「15機合體變鐵甲人」。當中「地面部隊」包括了12／13號雙拳、14／15號腳板共四部跑車仔，當年最受小男生歡迎。而超合金魂版的腳板車，用了電鍍軨再加橡膠軚，很豪華呢。

合體最簡單，但又最有型的陸地部隊合體機，車頭直接變拳頭實在昆好大膽的設計。（鍾世傑 攝）

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超合金魂GX-88十五機合體《機甲艦隊》完成合體後的雄姿。（鍾世傑 攝）

15機合體出自BANDAI（當年名為Popy）合金設計師村上克司先生手筆。他的想法很簡單，由3合1發展至6合1，最後就要搞出15合1的「十五機」《機甲艦隊》。當時技術、成本、重量問題，原來當年最大型的DX十五機並無合金成份，但完成合體後足足38cm高！反而DX超合金版「十五機」，只可以居部分體，當年不少細路都「中sad」，責怪老豆老母買錯貨……所以，今次GX-88才算是BANDAI第1隻完全合體的十五機超合金！

說回玩具本身了，老實說15機的構造其實非常簡單，對BANDAI而言是零難度，玩畢後沒甚麼驚喜的意外發現；GX-88保持了BANDAI大合體超合金魂的水準，重量平衡做得很好。因為重量問題，15機即使關節多，但可做到的動作有限，筆者也不建議長期做一些高難度動作，怕會掉下來呢。所以BANDAI也有好好考慮過，所以特別在雙手做多一點關節，比如雙手連在胸部的位置就有拉出式的組件，令機體可以雙手握劍。

 

其實可動性也不差，但我就怕最終受不了會掉下來，拍照後都是「屍站」算。（鍾世傑 攝）

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GX-88 超合金魂 《機甲艦隊》十五機合體

推出日期：10月26日

定價：38,500日圓（連稅）

https://tamashii.jp/special/dairugger_XV/

15機香港紅過日本？

這部機當年在香港台灣都賣得很瘋，連屈臣士萬寧都賣，後來更與《百獸王》一同賣給美國剪輯成全新動畫《新金剛戰神》(十五機屬續集叫Voltron Vehicle Force），所以歐美一樣爆紅。但奇就奇在，於日本其人氣並不十分高，你看看《超機戰》都不太有它出場就可想而知。加上BANDAI一直都未解決此作的外國版權問題，如果做玩具只能在日本本土賣，最終拖著拖著十幾廿年也沒有15機超合金魂的消息，終等到超合金魂都已22周年才成事。

為何會見它15機，就因為舊版玩具合面的宣傳句子呀！（Yahoo japan拍賣網圖片）

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