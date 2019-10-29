懶人毛毯！秋冬賴床必備超萌動物咬住毛毯　吞噬全身保暖啱晒打機

步入深秋，天氣終於肯涼，過多兩個月好快就到無法離開被窩的冬天。大家都知天氣寒起上來，冚綿胎都未必「夠照」，那就要考慮躲入動物的身體（？）保曖。講緊的是最近在Twitter上頗受關注的「動物咬住」毛毯。

李安納度狄卡比奧在電影《復仇勇者》（The Revenant）中遭熊襲而身受重傷，更被同行商隊背叛遺棄於森林自生自滅。邊康復邊踏上復仇之路，李安納度狄卡比奧在一個冰天雪地中為了取暖而將一條馬屍的內臟挖出，然後躲入屍腹中取暖。這種極端聽起來好像《人在野》主持Bear Grylls會做到野外求生舉動。

不過我地現實生活不用如此誇張，即使在尋常家居也能安全地被動物「咬住」或成身躲入牠們體內取暖。本文想講的是最近在Twitter得到日本網民關注的「被動物咬住毛毯」，看來幾適合宅民機迷們在天寒地冬的時節縮在家中打機用。

正如早前變成百搭meme的IKEA宜家家居鯊魚攬枕「BLÅHAJ」，動物咬住毛毯基本上就是以鯨魚或鯊魚為造型而設計。由於毛毯望落去好像質地好柔軟好舒服，我想生性慵懶的機迷朋友可以將手臂以下的身體成個塞入去條殺人鯨（虎鯨）保暖，打機打到人有三急也不想出返來吧。除此之外，如此得意的用品也勁啱自拍打卡。

更正係，類似的可愛動物吞噬毛毯除了虎鯨，更有雙髻鯊（錘頭鯊）和地球上最大魚類—— 鯨鯊，等等：

倒轉塞入去就真係好似畀魚吞，有點似電影《我老婆日日都扮死》個老婆製造的意外現場：

奇妙的清潔方法，竟然要成條浸落浴缸，用洗衣粉嗎？

美國加州品牌Chumbuddy曾推出不同海洋生物睡袋，其中一款鯊魚長達2公尺、最寬處達到70cm，不論男女都可以完全被「吃」入去。除了在品牌官網以149.95美元有售外，在日本生活精品店Village Vanguard也有得賣。

鯨鯊、雙髻鯊等造型的毛毯，建議在樂天日本 Rakuten搵。

淘寶出奇地難搵，當然Chumbuddy的那款鯊魚都有得賣，是從日本入口。此外就主要得返嬰兒、小童至中童的size，好像此一品項。