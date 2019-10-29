懶人毛毯！秋冬賴床必備超萌動物咬住毛毯　吞噬全身保暖啱晒打機

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

步入深秋，天氣終於肯涼，過多兩個月好快就到無法離開被窩的冬天。大家都知天氣寒起上來，冚綿胎都未必「夠照」，那就要考慮躲入動物的身體（？）保曖。講緊的是最近在Twitter上頗受關注的「動物咬住」毛毯。

李安納度狄卡比奧在電影《復仇勇者》（The Revenant）中遭熊襲而身受重傷，更被同行商隊背叛遺棄於森林自生自滅。邊康復邊踏上復仇之路，李安納度狄卡比奧在一個冰天雪地中為了取暖而將一條馬屍的內臟挖出，然後躲入屍腹中取暖。這種極端聽起來好像《人在野》主持Bear Grylls會做到野外求生舉動。

不過我地現實生活不用如此誇張，即使在尋常家居也能安全地被動物「咬住」或成身躲入牠們體內取暖。本文想講的是最近在Twitter得到日本網民關注的「被動物咬住毛毯」，看來幾適合宅民機迷們在天寒地冬的時節縮在家中打機用。

正如早前變成百搭meme的IKEA宜家家居鯊魚攬枕「BLÅHAJ」，動物咬住毛毯基本上就是以鯨魚或鯊魚為造型而設計。由於毛毯望落去好像質地好柔軟好舒服，我想生性慵懶的機迷朋友可以將手臂以下的身體成個塞入去條殺人鯨（虎鯨）保暖，打機打到人有三急也不想出返來吧。除此之外，如此得意的用品也勁啱自拍打卡。

更正係，類似的可愛動物吞噬毛毯除了虎鯨，更有雙髻鯊（錘頭鯊）和地球上最大魚類—— 鯨鯊，等等：

倒轉塞入去就真係好似畀魚吞，有點似電影《我老婆日日都扮死》個老婆製造的意外現場：

奇妙的清潔方法，竟然要成條浸落浴缸，用洗衣粉嗎？

美國加州品牌Chumbuddy曾推出不同海洋生物睡袋，其中一款鯊魚長達2公尺、最寬處達到70cm，不論男女都可以完全被「吃」入去。除了在品牌官網以149.95美元有售外，在日本生活精品店Village Vanguard也有得賣

鯨鯊雙髻鯊等造型的毛毯，建議在樂天日本 Rakuten搵。

淘寶出奇地難搵，當然Chumbuddy的那款鯊魚都有得賣，是從日本入口。此外就主要得返嬰兒、小童至中童的size，好像此一品項

【大富翁10】Steam上架！3D製作超真實天氣現象　傳記模式好難玩
任天堂出手機？水冷裝置專玩Switch手遊？Fans等唔切官方設計
BANDAI 魂Nations 圖輯 MB力天使．EVA初號機改．GFFMC零式白雪姬
【異塵餘生 76】推「Fallout 1st」災難級多Bug　付費玩家呻中伏
Ubisoft宣佈《Watch Dogs》等三款新作延期發售　要更多時間開發
Logitech G604 電競滑鼠上手玩：入門版雙無線連接、更新韌體硬改
【讀者開箱分享】18年後再版　SD GP03D石斛蘭拼裝報告
日本網民玩了PS4六年才知道有內置Zoom放大　紳士實用大發現
鈴木KONOMI再開香港演唱會　日本動畫歌后無慮局勢堅持來訪
日本網民嚴選30款「即使絕望也要一直期盼推出的遊戲續作」
【牧場物語 重聚礦石鎮．攻略】告白必備「永生花」取得條件
【牧場物語 重聚礦石鎮．攻略】四季隱藏節日（附角色行動月曆）
【牧場物語 重聚礦石鎮．攻略】無視四季無限種「鳳梨」Bug秘技
【牧場物語 重聚礦石鎮．攻略】女神助攻！一日爆賺100萬秘技
The Last of Us Part II 宣布延期！頑皮狗：現時遊戲未達要求
超合金魂 十五機合體《機甲艦隊》 率先開箱試玩【有片】
《三國志14》公開「內政」詳細資訊　戰鬥「陣形」變化多端
【初音未來手遊】《Project Sekai》情報　豪華聲優陣組五大樂團
【Disney Pop Town】迪士尼全新可愛手遊推出　收集服裝重建城鎮
日本母親手繪超精細ZELDA:BOTW地圖　道具全收錄比遊戲地圖更仔細
Nintendo TOKYO 任天堂 涉谷專門店 11月開張．教你抽籤首日入場
【PS4／Xbox One】《龍珠Z：格古洛》孫悟飯VS魔人布歐畫面公開
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。