iPhone 11 實機試 Deep Fusion 功能：有冇 Apple 講到咁大進步？

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隨著 iOS 13.2 的推出，iPhone 11 系列的「隱藏」攝影功能 Deep Fusion 也正式實裝。據 Apple 所言，Deep Fusion 尤如攝影界的瘋狂科學，可以軟件運算手段提升相片質素。

但究竟有與沒有 Deep Fusion 的效果會差幾遠？我們就用手上的 iPhone 11 以及 iPhone 11 Pro 進行過速測。

全自動 Deep Fusion 功能

在 iPhone 的世界，很多東西都是全自動化，Deep Fusion 其實也不例外，啟動它的條件主要是不要太光（會改成開啟 Smart HDR）、不要太暗（會建議你開 Night Mode），換言之在光線不甚充足的室內環境，這個拍攝功能就會自動開啟。

唯一需要在拍攝前留意的是在相機設定中的「在取景框外拍攝相片」 需要關閉，這個設定可以將留備後製的邊緣位也紀錄下來，預設是關上的，如果你此前不知有此設定，基本不用理會

Deep Fusion 實機試

我們今次用以測試的是已經升級成 13.2 的 iPhone 11 Pro（左）及仍然停留在 iOS 13.1.2 的 iPhone 11（右）

對比過 iPhone 11 與 iPhone 11 Pro 幾組相片過後，筆者認為 Deep Fusion 的效果並不如想像中明顯，其中一個原因可能是 iPhone 11 半身的鏡頭已經有不錯的提升。

如果真的要對比的話，需要將兩機照片放大至 100％ 以「聞相」方式對比，可以留意到加上 Deep Fusion 之後相片細節的銳利度有所提升，雜訊亦相對較少。

首先，在戶外不猛烈的陽光底下，拍攝街景的細節提升不算明顯，然而放大留意，可見打開 Deep Fusion 的 iPhone 11 Pro 成象色澤較「實淨」，明顯經過交疊相片的方式可以將霧氣等令成象模糊的因素清除。

在人像相片方面，Deep Fusion 的作用相對較細，人面上的雜訊在運算過後有所減少，改變不明顯，反而可以留意一下衣物上的紋理更為突出。

如果是拍攝一些紋理相對較多的細微景物，Deep Fusion 的效果會再強一點，有些甚至不需要放大都能夠看出分別：

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