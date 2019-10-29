iPhone 11 實機試 Deep Fusion 功能：有冇 Apple 講到咁大進步？

隨著 iOS 13.2 的推出，iPhone 11 系列的「隱藏」攝影功能 Deep Fusion 也正式實裝。據 Apple 所言，Deep Fusion 尤如攝影界的瘋狂科學，可以軟件運算手段提升相片質素。 但究竟有與沒有 Deep Fusion 的效果會差幾遠？我們就用手上的 iPhone 11 以及 iPhone 11 Pro 進行過速測。

全自動 Deep Fusion 功能

在 iPhone 的世界，很多東西都是全自動化，Deep Fusion 其實也不例外，啟動它的條件主要是不要太光（會改成開啟 Smart HDR）、不要太暗（會建議你開 Night Mode），換言之在光線不甚充足的室內環境，這個拍攝功能就會自動開啟。

唯一需要在拍攝前留意的是在相機設定中的「在取景框外拍攝相片」 需要關閉，這個設定可以將留備後製的邊緣位也紀錄下來，預設是關上的，如果你此前不知有此設定，基本不用理會

Deep Fusion 實機試

我們今次用以測試的是已經升級成 13.2 的 iPhone 11 Pro（左）及仍然停留在 iOS 13.1.2 的 iPhone 11（右）

對比過 iPhone 11 與 iPhone 11 Pro 幾組相片過後，筆者認為 Deep Fusion 的效果並不如想像中明顯，其中一個原因可能是 iPhone 11 半身的鏡頭已經有不錯的提升。

如果真的要對比的話，需要將兩機照片放大至 100％ 以「聞相」方式對比，可以留意到加上 Deep Fusion 之後相片細節的銳利度有所提升，雜訊亦相對較少。

首先，在戶外不猛烈的陽光底下，拍攝街景的細節提升不算明顯，然而放大留意，可見打開 Deep Fusion 的 iPhone 11 Pro 成象色澤較「實淨」，明顯經過交疊相片的方式可以將霧氣等令成象模糊的因素清除。

在人像相片方面，Deep Fusion 的作用相對較細，人面上的雜訊在運算過後有所減少，改變不明顯，反而可以留意一下衣物上的紋理更為突出。

如果是拍攝一些紋理相對較多的細微景物，Deep Fusion 的效果會再強一點，有些甚至不需要放大都能夠看出分別：