四肢癱瘓人士只用腦波玩《FFXIV》　進一步接近 Cyberpunk 未來？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

有看過《銃夢》和《攻殼機動隊》的話，應該會了解或嚮往那個充滿機械的 Cyberpunk 世界，透過科技和機械幫助人類生活。近日，一名四肢癱瘓的患者Nathan Copeland，就利用科技，做到只用腦波就能遊玩《Final Fantasy XIV》（FFXIV），看來我們又向幻想世界行近一步。

腦波操控機械手

Nathan Copeland 經歷過一埸車禍後，導致胸部以下四肢癱瘓，四年前開始協助匹茲堡大學的腦科學研究，在腦中植入 4 個裝置（micro-electrode arrays），用來偵測腦部反應傳遞相關的訊息和腦波。在這個合作和研究下，Copeland 可以透過腦波控制連接右手的機械骨骼，甚至重新獲得觸覺回饋，成為人類史上第一個把電極植入感覺皮層的人。

無須手掣只用腦波打機

研究到了現在，Copeland 10 月在「BCI Can Do Better」YouTube 頻道上載一段影片，片段中可以看到 Copeland 使用腦波就能操作《FF XIV》的角色。原理和控制機械骨骼相似，腦內的裝置接取腦波的訊號後，把指令再傳到鍵盤上，從而做到遊戲操作。不過，目前 Copeland 仍難以輸出複雜指令，只能控制方向鍵﹑互動鍵和快捷鍵「1」。但對於 Copeland 和這技術發展而言，已經是極大的進步和嘗試，亦成功令四肢癱瘓的 Copeland 首次玩到最新世代的主機遊戲。

技術上，Copeland 可以透過機械骨骼手臂來操控手掣或鍵盤，不過這種做法會令他肩頸酸痛，因此嘗試直接用腦波控制。身體阻礙除了對患者生理上有影響外，能力下降甚至要依賴別人而生，都會慢慢蠶食患者的心理狀態，長遠影響非常深遠。這項技術下，能幫助患者突破物理的界限，重新融入社會，或透過遊戲再次體會到自由的滋味。

近半價買Dyson！雙11網購、Sogo感謝周年慶吸塵機、風筒大優惠
沒有Google又如何？HMS 將成 HUAWEI Mate 30 的全新服務核心
facebook宣布轉旗下品牌Logo　脫藍色變彩色？
Huawei Mate 30 行貨平價抵港　雖無 Google 但有八大禮遇吸客
Google Chrome即將封殺呢類廣告？　內建攔截唔再怕拖慢部機
【打工仔福音】微軟Microsoft日本試行4天工作周　生產力反增4成
iOS 13問題不斷！　再有網民怒稱信箱、影片不斷被重啟極度不便
平價iPhone 11大賣　蘋果轉軚不放棄低像素LCD手機螢幕？
MacBook Pro 16吋疑似概念圖流出：新設計Touch ID及實體Esc掣？
Facebook 阻止用戶分享香港警察相片？其實是私隱設定出事
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。