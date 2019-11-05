四肢癱瘓人士只用腦波玩《FFXIV》　進一步接近 Cyberpunk 未來？

有看過《銃夢》和《攻殼機動隊》的話，應該會了解或嚮往那個充滿機械的 Cyberpunk 世界，透過科技和機械幫助人類生活。近日，一名四肢癱瘓的患者Nathan Copeland，就利用科技，做到只用腦波就能遊玩《Final Fantasy XIV》（FFXIV），看來我們又向幻想世界行近一步。

腦波操控機械手

Nathan Copeland 經歷過一埸車禍後，導致胸部以下四肢癱瘓，四年前開始協助匹茲堡大學的腦科學研究，在腦中植入 4 個裝置（micro-electrode arrays），用來偵測腦部反應傳遞相關的訊息和腦波。在這個合作和研究下，Copeland 可以透過腦波控制連接右手的機械骨骼，甚至重新獲得觸覺回饋，成為人類史上第一個把電極植入感覺皮層的人。

無須手掣只用腦波打機

研究到了現在，Copeland 10 月在「BCI Can Do Better」YouTube 頻道上載一段影片，片段中可以看到 Copeland 使用腦波就能操作《FF XIV》的角色。原理和控制機械骨骼相似，腦內的裝置接取腦波的訊號後，把指令再傳到鍵盤上，從而做到遊戲操作。不過，目前 Copeland 仍難以輸出複雜指令，只能控制方向鍵﹑互動鍵和快捷鍵「1」。但對於 Copeland 和這技術發展而言，已經是極大的進步和嘗試，亦成功令四肢癱瘓的 Copeland 首次玩到最新世代的主機遊戲。

技術上，Copeland 可以透過機械骨骼手臂來操控手掣或鍵盤，不過這種做法會令他肩頸酸痛，因此嘗試直接用腦波控制。身體阻礙除了對患者生理上有影響外，能力下降甚至要依賴別人而生，都會慢慢蠶食患者的心理狀態，長遠影響非常深遠。這項技術下，能幫助患者突破物理的界限，重新融入社會，或透過遊戲再次體會到自由的滋味。