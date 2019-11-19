Apple蘋果急推iOS 13.2.3更新　修正郵件等4大問題（附更新教學）

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

蘋果（Apple）推出iOS 13系列後問題多籮籮，iOS月初（11月8日）才推出了iOS 13.2.2解決「殺後台」等問題，今日（11月19日）已推出新版本iOS 13.2.3，再解決4大問題。

iOS 13.2.3更新包括iPhone的錯誤修正和改進內容，內容如下：

- 修正系統搜尋和「郵件」、「檔案」與「備忘錄」中的搜尋可能無法運作問題
- 解決照片、連結和其他附件可能無法顯示在「訊息」詳細資訊顯示方式中的問題
- 修正App無法在背景中下載內容問題
- 解決「郵件」無法取得新郵件，且無法在Exchange帳號中包含並引言原始郵件內容問題。

蘋果同時推出了iPadOS 13.2.3更新。

如何更新iOS或iPad OS？

無線方式：

連接網絡後，前往「設定」>「一般」>「軟體更新」>「下載並安裝」

自動更新：

iOS 12或以上版本及iPadOS，可設定自動更新裝置。方法是按「設定」>「一般」>「軟體更新」>「自動更新」

（APPLE）

使用電腦更新裝置：

在安裝macOS Catalina 10.15的Mac上，開啟Finder；安裝macOS Mojave 10.14 或之前版本的Mac或是PC，則開啟iTunes

之後把裝置連接到電腦，並在電腦上找出裝置，按「一般」或「設定」>「檢查更新項目」>「下載並更新」

（Apple）

最後提提大家，更新前謹記使用iCloud或電腦備份裝置，以防出現問題。

Apple蘋果宣布12月2日有神秘活動發布會　是說這些嗎？
傳警轉用中國製催淚彈後首次　環保署終公布10月二噁英數據
Android 平價機預載 Apps 現大量漏洞　美國國土安全部爆大鑊
禁蘋果壟斷！德國立法要求開放iPhone NFC　蘋果：危害資安
華為回應台灣禁令　新機沒再顯示「中國台灣」　台代理：定遵法令
高達手機 OPPO Reno Ace Gundam 40周年版水貨到港　配件足賣靚價
荷蘭設計師推3D Print洗眼神器抗催淚彈？港人開發改良版免費下載
上班搵路一click搞掂！「Citymapper」公共交通地圖App超簡易教學
WhatsApp更新出事！令手機電量倒水　即睇邊部最有問題附解決方法
雙11淘寶網購噩耗！貨車河南起火　13噸包裹燒成灰
iPhone facebook App被揭鬼祟自動開相機　教你兩招保私隱
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。