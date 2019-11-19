Apple蘋果急推iOS 13.2.3更新　修正郵件等4大問題（附更新教學）

蘋果（Apple）推出iOS 13系列後問題多籮籮，iOS月初（11月8日）才推出了iOS 13.2.2解決「殺後台」等問題，今日（11月19日）已推出新版本iOS 13.2.3，再解決4大問題。

iOS 13.2.3更新包括iPhone的錯誤修正和改進內容，內容如下：

- 修正系統搜尋和「郵件」、「檔案」與「備忘錄」中的搜尋可能無法運作問題

- 解決照片、連結和其他附件可能無法顯示在「訊息」詳細資訊顯示方式中的問題

- 修正App無法在背景中下載內容問題

- 解決「郵件」無法取得新郵件，且無法在Exchange帳號中包含並引言原始郵件內容問題。

蘋果同時推出了iPadOS 13.2.3更新。

如何更新iOS或iPad OS？

無線方式：

連接網絡後，前往「設定」>「一般」>「軟體更新」>「下載並安裝」。

自動更新：

iOS 12或以上版本及iPadOS，可設定自動更新裝置。方法是按「設定」>「一般」>「軟體更新」>「自動更新」。

（APPLE）

使用電腦更新裝置：

在安裝macOS Catalina 10.15的Mac上，開啟Finder；安裝macOS Mojave 10.14 或之前版本的Mac或是PC，則開啟iTunes。

之後把裝置連接到電腦，並在電腦上找出裝置，按「一般」或「設定」>「檢查更新項目」>「下載並更新」。

（Apple）

最後提提大家，更新前謹記使用iCloud或電腦備份裝置，以防出現問題。