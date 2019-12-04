【日本自駕遊】駕車玩手機將罰萬八日圓　因Pokemon GO累事？

作為香港人最喜愛的旅遊國家，不少人更會選擇以自駕遊方式玩轉日本。不少嘗試過在日本自駕遊的旅客都大讚，在日本駕駛實在太舒服，路面情況良好，駕車人士的態度也充分表現出日本人的禮讓。不過，12 月 1 日起，到日本自駕遊的旅客就要小心誤觸法網。

新《道路交通法》

日本政府於 12 月 1 日起，實行新的《道路交通法》，將會嚴懲一邊駕駛一邊玩手機的司機。《道路交通法》更新前，司機駕駛中手持電話﹑使用，或持續看手機畫面時，會被扣一分和罰款 6000 日圓。新《道路交通法》下，被扣分數提升至三分，罰款也三級跳加至 18000 日圓。

自駕遊旅客緊記，不要在駕駛期間使用手機。（林勇 攝）

睇 GPS 都有機會犯法？

新《道路交通法》不只是針對司機使用手機的情況，目的是希望透過提高懲罰令司機在駕駛時更集中，因此在駕駛時使用汽車內的平板電腦，甚至是汽車本身附有的導航也是新《道路交通法》的限制範圍內。當司機在駕駛期間，注視 GPS 超過兩秒的話，也算是違反《道路交通法》，同樣會被扣分和罰款。

發生事故更嚴重

如果司機因為駕駛時使用手機發生事故，將會直接進入司法程序，罰款由 5 萬日圓以下增加至 30 萬日圓以下，監禁 3 個月以下也提升至監禁 1 年以下，日本人更會被扣 6 分，直接停止駕駛執照。

什麼時候才可用電話？

對於自駕遊的旅客來說，不熟悉日本當地的路線要看 GPS 當然是無可厚非，但看超過兩秒又有機會違規，應該如何解決呢？其實新《道路交通法》也有人性化的地方，當紅燈亮起時，司機使用手機是不違法的，只是大家不要玩到忘記綠燈，阻礙後面的汽車就行了。

大家在日本自駕遊就不要和圖中的司機一樣。手機會影響駕駛的專注力，發生事故的機會亦因而提升。（HK01 圖庫）

日本有網民因為在京都邊駕駛邊玩《pokemon GO》阻街罰50萬日圓／駕駛中玩手機罰款6千日圓／扣6分／需要上駕駛再教育堂（Twitter @loveplace2012 圖片）

《Pokemon GO》可能是改例原因？

手機遊戲《Pokemon GO》推出至今，在日本仍然相當受歡迎，玩家可以在地圖上捕捉不同的精靈，以 GPS 接收玩家的位置發現不同的精靈和孵蛋。正因如此，日本多次出現因為司機一邊駕駛一邊玩《Pokemon GO》的意外，可能日本政府發現司機玩手機的情況越來越嚴重，因此才會更新《道路交通法》。雖然這只是筆者的推測，不過近日正如在 Twitter 上有一個熱愛玩《Pokemon GO》的網民，因駕駛中玩《Pokemon GO》而受到懲罰。