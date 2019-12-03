中國掌控全球人臉辨識監控技術？金融時報：國企塑造聯合國新基準

中國人臉辨識應用廣泛，世界聞名，近日更有英國媒體報道，中國科技公司正在塑聯合國新人臉辨識和監控標準，輸出國際。

英國《金融時報》取得文件顯示，中國中興通訊、大華技術和中國電信等公司，都向聯合國國際電信聯盟（ITU）提出新國際標準，試圖創造普世一致的技術規範，用於人臉辨識、影像監控、城市和車輛監控。

+ 3 + 2

事實上，歐洲與北美都有自己區域標準的制定機構，例如IETF（國際互聯網工程任務組，The Internet Engineering Task Force）、IEEE（電機電子工程師學會，The Institute of Electrical and Electronics Engineers）、3GPP（第三代合作伙伴計劃，The 3rd Generation Partnership Project）等，這些機構均由國內相關產業主導。

非洲、中東和亞洲的開發中國家，則由於沒有資源制定自己標準，普遍採用由近200個成員國組成的國際電信聯盟批准的標準。國際電信聯盟各國代表團成員表示，國際電信聯盟標準由企業而非政府官員制定，而中國在聯合國起草和制定標準方面的影響力，近年與日俱增。

（微博圖片）

不過《金融時報》同時指出，目前在國際電信聯盟討論的方案被人權律師抨擊。在國際電信聯盟負責非營利數位人權工作的Mehwish Ansari說：「國際電信聯盟制訂相關標準的會議裏，幾乎沒有人權、消保或資料保護專家與會，許多威脅私隱與言論自由的技術，在這些會議裏均沒被質疑。」