【Fujifilm X-Pro3評測】復古設計相機　必試富士菲林模擬模式

Fujifilm X-Pro 3 是一台兼顧情懷和畫質的數碼相機，相信很多朋友都對這台相機充滿了好奇。這是一台在常規狀態下沒有顯示屏的相機，而相機的菲林模擬效果，又讓拍出來的照片充滿了菲林味。今天我們就來看一下這台相機的實際測試。

一、概述

筆者認為，在數碼時代，富士的直出色彩一直非常優秀。富士的菲林模擬，不同於我們使用的菲林濾鏡，不像VSCO或者是Lightroom裡的菲林預設，是根據富士的真實菲林得來的色彩，所有設置都是真實來自於富士的菲林色庫。正因如此，富士的菲林模擬，有著很高的可用度，而一般的菲林濾鏡，套入大量照片中，總會出現色彩色調匹配不佳的問題。

當然富士這台相機，從外觀上，就注定了復古設計。最吸引人的地方莫過於背部的屏幕設計。數碼相機的背部屏幕，採用了隱藏式LCD設計，正常狀態下僅有一塊1.28英寸的小屏幕，用以顯示菲林模擬設置，或者當做肩屏顯示拍攝參數。目前，數碼相機的屏幕是標準配置，僅有非常少數的數碼相機採用了無屏幕設計。Fujifilm X-Pro3在這點上，可以說很大膽。

當然，相機也不是完全沒有屏幕，只是屏幕需要打開使用。

這台相機採用了Fujifilm的X-Trans傳感器，機身像素為2600萬像素，與X-T3相同，因此畫質表現可以類比於X-T3。相機在低感純淨度和高感畫質上，都有不俗的表現。

▼▼▼點擊即睇Fujifilm X-Pro3評分▼▼▼

對於這台相機，我給相機8.4分評分。因為相機的畫質令人滿意，但是對焦性能仍有進步空間，另外隱藏式屏幕雖然很獨特，但是並非每個人都喜愛，而且拍攝視頻時較為不方便。

二、相機外觀設計

Fujifilm X-Pro3有著獨特的外觀設計。這裡重點要說的有四個地方。

首先是相機頂蓋和底部都採用了鈦合金材質。 X-Pro3共有三種顏色，黑色、鈦金色和鈦晶灰。三種顏色都採用了鈦合金，但是鈦金色和鈦晶灰還採用了Derutect塗層，這種塗層有著極高的硬度，因此這兩種顏色不懼怕金屬或者石子的刮擦，可以說是「不掉漆」的相機。當然，這兩種顏色價格方面也要貴一些。

相機的取景器同樣採用了光電混合取景器，可以在電子取景器和光學取景器下自由切換。使用光學取景器時，這就是一台標準的旁軸相機，在取景器內可以輕鬆觀察線框之外的物體，因此非常適合街頭拍攝。而使用電子取景器，實時顯示畫面，更有利於掌控曝光。

和X-Pro2相比，新一代的光電混合取景器，在取景效果上都有了不少提升。光學取景器採用了更大的視角（27度）和更高的眼點（17mm），對於戴眼鏡的用戶來說更加友好。而電子取景器分辨率提升至369萬像素點，並且具有更大的色域範圍，對紅色表現也更加靈敏。

▼▼▼點擊下圖即睇Fujifilm X-Pro3機身設計▼▼▼

+ 3 + 2

當然，相機重中之重，還是這塊隱藏式LCD顯示屏。正常狀態下，相機屏幕完全隱藏，只露出一塊1.28英寸的小屏幕，可以顯示當前的菲林模擬設置，或者當做肩屏。而展開屏幕，需要將屏幕向下180度翻折使用。其實這樣的設計的確非常復古，但是對於習慣了屏幕取景和實時回放照片的用戶，這種屏幕並不算太方便，如果未來能夠採用側面鉸鏈，可能會更加實用。

相機採用了雙SD卡槽，而且具有USB充電功能，可以使用Type-C數據線進行充電，而且相機同樣具有Wi-Fi。所以雖然這是一台造型復古的相機，但現代化功能，可以說一應俱全。

最後想說的是，富士這台相機，除了外觀之外，操控上其實也接近於菲林相機。舉個例子，這台相機的感光度與快門速度調整轉盤，採用了菲林相機最經典的複合設計，調整感光度時，需要將轉盤抬起旋轉，就可以修改感光度設定了。

Fujifilm X-Pro3的感光度與快門速度調整轉盤，採用了菲林相機最經典的複合設計（中關村在線授權使用）

三、菲林模擬

富士的菲林模擬，源自於富士官方的菲林色庫，這次新增加的經典負片模式，其實是源自富士經典的負片Superia 100，這款菲林也是我曾經使用菲林相機時，非常喜愛的一款菲林。

Fujifilm Classic Neg模式，實際拍攝效果相當不錯。在實際拍攝時，色調飽和度不高，但是影調非常硬朗，是一款晴天、陰天都比較適合的菲林模擬。

富士這次不僅加入了新的菲林模擬，在機內色彩設置上也進行了增強。比如在色彩模式下，加入了針對藍色的色彩增強模式。

+ 4 + 3 + 2

另外相機加入了機身內的曲線調整。一般情況下，相機對於色彩的增強，主要集中於紅色與綠色，對藍色的增強能力偏弱，這一次富士專門強調了藍色色系，實際上有利於風光作品的拍攝。

另外，富士在單色模式下，還可以加入了單色色彩，可以選擇我們需要的色彩，融合進黑白底片中，這同樣提升了相機的拍照可玩性。

四、畫質測試

Fujifilm X-Pro3的原生感光度為160-51200，是一台高感表現不錯的相機。下面我們來看一下相機的主機感光度測試。

+ 6 + 5 + 4

相機在ISO 3200下都有著相對純淨的畫面表現，超過ISO 3200之後，畫面噪點開始增多，但是實際拍攝，ISO 6400在拍攝夜景時依然有著較高的可用度。

接下來是寬容度測試，我們使用了0到-6EV作為拍攝區間。

+ 3 + 2

富士相機的寬容度歷來不錯，X-Pro3同樣如此。這台相機的寬容度表現相對優秀，有著良好的畫質表現。提升4檔曝光，相機的寬容度依然不錯，所以相機有著較大的後期處理空間。

五、對焦與視頻

Fujifilm X-Pro3的對焦系統可以實現-6EV的弱光對焦，這對於富士相機是一次突破。另外，相機同樣搭載了面部識別和人眼對焦，這對於相機的對焦性能非常有幫助。

Fujifilm X-Pro3對焦測試（中關村在線授權使用）

在實際測試中，Fujifilm X-Pro3的對焦性能還是相對理想的，但是筆者使用的測試鏡頭對焦速度偏慢，因此部分追踪拍攝照片有脫焦現象。但是富士相機的對焦表現是值得肯定的。

雖然這是台復古相機，但是也有著4K 30p的視頻拍攝能力。由於Fujifilm X-Pro3，核心是純粹的拍攝樂趣，因此相機的視頻功能並不是重點，這裡筆者也沒有專門拍攝視頻樣片。

我們可以通過一張4K視頻單幀圖像，來看下視頻畫質。從樣片分辨率來看，富士這台相機的4K畫質還是比較理想，細節表現令人滿意。

六、樣片與總結

對於富士這台相機，最讓我滿意的就是其菲林色彩。這台相機有著大類別11種菲林模擬設置，其他相機不具備的色彩屬性，特別是新增加的經典負片，有著相對較低的飽和度和較高的對比度，是非常經典的負片菲林風格。

相機的畫質表現，是令人滿意的，特別是高感控噪比較理想，在夜晚拍攝時也有著不錯的畫質表現。同時，相機的寬容度令人印象深刻，如果需要大幅度的後期調整，這台相機RAW文件的調整空間是相當大的。

相機的對焦系統，雖然很快，但是筆者認為還有一定的進步空間，特別是在弱光下的追焦識別度上，還有一定的改善空間。但是對於日常拍攝，這台相機的對焦速度已經足夠用了。

最後我們來看一下使用這台相機拍攝的更多照片。

+ 11 + 10 + 9

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】