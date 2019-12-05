AV線、D-sub都可以幫iPhone充電？日本神奇線材Cable Mania系列

數碼生活
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每個用PC電腦的人，應該不會不認識D-sub或VGA之類螢幕輸出端和線材。大大一粒藍色插頭，連三歲都認得。但如果話你知D-sub、VGA甚至AV線都可以幫智能手機充電或傳送數據，你信唔信？

有日本網民（@yabu777）於Twitter推文上載兩張相，說「我在商店裡發現它的那一刻就買了它...」，只見是藍色VGA線接駁落iPhone充電（點擊放大圖片細睇）：

真的有如此神奇的線材？原來係日本Cable Mania系列的手機充電線保護套，有VGA、D-sub、AV端跟插頭等等造型（點擊放大圖片細睇）：

Cable Mania的保護套基本款有４＝4種，分別是剛提到的兩種插頭造型，還有D-sub、AV端子，售價大概在648日元。雖然在日本Amazon上的評價不太好，但這種保護套真係好搶眼醒神。在街上搭車用，令旁人以為是甚麼黑科技（點擊放大圖片細睇）：

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使用方式不難，一面有易掰開設計，將各式USB線放入再讓其自動闔上（點擊放大圖片細睇）：

手機充電線保護套4種造型（點擊放大圖片細睇）：

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