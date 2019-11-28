美國抖音網紅藉教化妝講新疆再教育營:「封帳號也不會令我沉默」

中國短片影音平台「抖音」（Tik Tok）走出國際，但再於外地捲入政治審查風波。17歲美國阿富汗裔網紅Feroza Aziz疑因在「抖音」藉教人化妝講述新疆再教育營問題，被「抖音」封鎖了帳號，現已解鎖。「抖音」否認政治審查，中國外交部發言人則說不了解情況。

事緣Feroza Aziz日前發布「美妝」短片，題材雖是「如何擁有更長睫毛」，卻講述新疆教育營消息。

短片中，Feroza Aziz先教人夾睫毛，後來突然叫觀眾拿起手機，看有關新疆穆斯林疑被中國政府不人道對待新聞。她又以「大屠殺」（Holocaust）、「集中營」（concentration camp）等字眼，指控中國政府做法令新疆穆斯林家庭被迫分離，還「綁架」、「強暴」他們、強迫他們吃豬肉、喝酒等。

短片獲逾140萬點擊率、近50萬讚好。但Feroza Aziz周二（25日）於Twitter表示，其「抖音」帳號被封，稱其影片「散佈恐怖主義相關內容」，違反「抖音」守則。

對此Feroza Aziz說，「中國害怕真相傳播，讓我們繼續嚇他們及傳播真相，救穆斯林（China is scared of the truth spreading. Let’s keep scaring them and spread the truth. Save the Muslims）」。

事件惹來政治審查質疑。「抖音」發言人稱，公司沒有因為政治原因審查用戶內容，稱「抖音」是因為Feroza Aziz早前發布出現拉登（Osama bin Laden）肖像影片，才封鎖其帳戶。

中國外交部發言人耿爽回應傳媒提問時指不了解情況，「某一個人帳戶裏面的情況，我怎麼會了解？」他重申，中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律法規基礎上，開展對外經貿合作，也希望有關國家能夠為中國企業在當地正常經營合作提供一個公平、公正、非歧視環境。

相關新疆教育營短片仍能在「抖音」平台上搜尋到，Feroza Aziz表示，被「抖音」封鎖一個月，但這不會令她「沉默」。

「抖音」道歉 帳號解封

來到今早（28日），事件有突破進展。Feroza Aziz於Twitter說「抖音」已向她道歉，但回復其帳號。但她強調，不相信「抖音」之前是因與新疆教育營不相關的短片而封鎖其帳號。