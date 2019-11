美國抖音網紅藉教化妝講新疆再教育營:「封帳號也不會令我沉默」

中國短片影音平台「抖音」(Tik Tok)走出國際,但再於外地捲入政治審查風波。17歲美國阿富汗裔網紅Feroza Aziz疑因在「抖音」藉教人化妝講述新疆再教育營問題,被「抖音」封鎖了帳號,現已解鎖。「抖音」否認政治審查,中國外交部發言人則說不了解情況。

事緣Feroza Aziz日前發布「美妝」短片,題材雖是「如何擁有更長睫毛」,卻講述新疆教育營消息。

短片中,Feroza Aziz先教人夾睫毛,後來突然叫觀眾拿起手機,看有關新疆穆斯林疑被中國政府不人道對待新聞。她又以「大屠殺」(Holocaust)、「集中營」(concentration camp)等字眼,指控中國政府做法令新疆穆斯林家庭被迫分離,還「綁架」、「強暴」他們、強迫他們吃豬肉、喝酒等。

短片獲逾140萬點擊率、近50萬讚好。但Feroza Aziz周二(25日)於Twitter表示,其「抖音」帳號被封,稱其影片「散佈恐怖主義相關內容」,違反「抖音」守則。

對此Feroza Aziz說,「中國害怕真相傳播,讓我們繼續嚇他們及傳播真相,救穆斯林(China is scared of the truth spreading. Let’s keep scaring them and spread the truth. Save the Muslims)」。

事件惹來政治審查質疑。「抖音」發言人稱,公司沒有因為政治原因審查用戶內容,稱「抖音」是因為Feroza Aziz早前發布出現拉登(Osama bin Laden)肖像影片,才封鎖其帳戶。

中國外交部發言人耿爽回應傳媒提問時指不了解情況,「某一個人帳戶裏面的情況,我怎麼會了解?」他重申,中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律法規基礎上,開展對外經貿合作,也希望有關國家能夠為中國企業在當地正常經營合作提供一個公平、公正、非歧視環境。

相關新疆教育營短片仍能在「抖音」平台上搜尋到,Feroza Aziz表示,被「抖音」封鎖一個月,但這不會令她「沉默」。

「抖音」道歉 帳號解封

來到今早(28日),事件有突破進展。Feroza Aziz於Twitter說「抖音」已向她道歉,但回復其帳號。但她強調,不相信「抖音」之前是因與新疆教育營不相關的短片而封鎖其帳號。