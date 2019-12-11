【iPhone更新教學】蘋果推iOS 13.3修正11大問題 增多項驚喜功能

iOS 13又有更新了！蘋果公司（Apple）今天（11日）推出iOS 13.3正式版，除了修正大量bugs，還增加了多項新功能，包括「熒幕使用時間」等。蘋果同時推出tvOS 13.3、watchOS 6.1.1及HomePod 13.3更新。

先看看iOS 13.3修正了哪些錯誤：(點小圖放大看)

+ 7 + 6 + 5

iOS 13.3新功能方面，主要包括「熒幕使用時間」中更多分級保護控制等，詳情可看以下解說：

熒幕使用時間：

- 新的分級保護控制在可以通話、進行 FaceTime 或使用「訊息」傳訊的對象上，提供更多通訊限制，而「小孩的聯絡人列表」讓家長可以管理出現在小孩裝置上的聯絡人。

股市：

- 透過連結繼續閱讀相關報道或同一出版物中的更多報道

其他改進項目還有：

- 在「相片」中剪輯影片時，可製作新影片片段

- 在 Safari 中加入了對 NFC、USB 和 Lightning FIDO2 相容安全密鑰的支援

如何更新iOS或iPad OS？

無線方式：

連接網絡後，前往「設定」>「一般」>「軟體更新」>「下載並安裝」。

自動更新：

iOS 12或以上版本及iPadOS，可設定自動更新裝置。方法是按「設定」>「一般」>「軟體更新」>「自動更新」。

（APPLE）

使用電腦更新裝置：

在安裝macOS Catalina 10.15的Mac上，開啟Finder；安裝macOS Mojave 10.14 或之前版本的Mac或是PC，則開啟iTunes。

之後把裝置連接到電腦，並在電腦上找出裝置，按「一般」或「設定」>「檢查更新項目」>「下載並更新」。

（Apple）

最後提提大家，更新前謹記使用iCloud或電腦備份裝置，以防出現問題。

知多些：手機保養法

除了定期更新系統，其實保養電池也可以延長手機壽命，以下6招大家緊記看看↓↓↓ (點小圖放大看)