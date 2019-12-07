Apple iPhone SE 續作竟然就是消失的「iPhone 9」？

Apple 平價手機系列 iPhone SE 會推出續作的傳聞每隔一段時間就會流傳一下，最近又因為不同消息而又再浮上水面，不過消息來源就權威得多，今次更有關其命名，結果出乎意料。

向來對 Apple 產品消息相當靈通的分析師郭明錤就放話指 Apple 將會在明年春天時份發表 iPhone SE 的續作，當時他就直接稱之為 iPhone SE 2，不過近日就另有消息指出，這部 iPhone SE 的續作將有可能填補一個命名的「缺口」－「iPhone 9」。

據國外網媒 Macotakara 不久前得到的消息指，iPhone SE 的續作在設計上將沿用 iPhone 8 系列的外型設計、採用 4.7 吋 LCD 屏幕，不過內裡就會改用最新的 A13 Bionic 處理器，故將會使用 Apple 在 iPhone X 世代之前的最後一個名字 iPhone 9。

iPhone 9 據說會大幅度沿用 iPhone 8 系列設計，不知大受歡迎的 PRODUCT RED 紅色會否一同回歸？

不論最後用的是 iPhone SE 2 還是 iPhone 9 的命名，這部傳聞中的新作都將打著「平價 iPhone」旗號上市，故在定價策略上會比較親民。

據目前情報所得，此 iPhone SE2／iPhone 9 將會定價為＄399 美元起、亦即約＄3100 港幣就有交易，比現在的 iPhone 們平近一半有多，若然屬實，相信會成為 Apple 搶佔低價市場的新力軍。

資料來源：9to5mac、Macotakara