Google 2019熱搜榜：最HIT香港網絡潮語出爐　「連登」成最爆話題

數碼生活
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【Google香港熱搜榜2019】網絡之海無窮盡處，日日新鮮，Google就發布了2019年度網絡搜尋「潮語」，主要與近半年修訂《逃犯條例》風暴有關，而在當中脫穎而出的「潮語之最」，可說是毫無懸念，相信大家一定估到（想知答案可往下看內文）。接下來，就讓小編盤點今年Google熱搜潮語有哪些吧！

互聯網發展迅速，每7次搜尋中，就有一項是從未被搜尋的內容，故幾乎每日都會湧現新網絡「潮語」。而今年在芸芸「候選者」中突圍而出的，就是以下這十個。

Google香港2019「熱爆意思」搜尋：（點小圖放大看）

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「熱爆關鍵字」則相對多元化，包含連登、娛樂或政治或漫畫人物、內地劇集，甚至政府部門等。

Google 香港 2019 年度熱爆關鍵字

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Google香港亦公布了年度「熱爆英譯中」「熱爆中譯英」搜尋，除了《逃犯條例》修訂風暴關鍵字，亦有傳染病及節日等，你有搜尋過嗎？

Google香港2019年度熱爆英譯中搜尋：

Google香港2019年度熱爆中譯英搜尋：

最令人意外熱搜榜

其實Google香港2019熱搜榜有一個項目出現了令人意外「賽果」，就是「熱爆外遊景點」。事關雖然近月中港矛盾升溫，但港人熱門旅遊地日本，竟然不敵內地城市，究竟哪個內地城市成為熱搜之最呢？

Google香港2019年度熱爆外遊景點：

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Google 2019 十大熱爆遊戲攻略搜尋　手遊壓隻狼﹑生化危機2 奪冠（按此前往）

除了以上搜尋榜，還有「熱爆遊戲攻略（按此前往）」、「熱爆電視節目」、「熱爆電影」、「熱爆本地活動」等多個排行榜，詳情可瀏覽：google.com.hk/2019

還有其他Google 2019熱搜榜名單（點下圖放大）

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