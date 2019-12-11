SPEAR Labs Triton 1耳機 隱形戰機物料打造 Fender前主腦力作

Dale Lott 是Aurisonics耳機的主腦，後來品牌被Fender收購後，亦先後負責過FXA、Fender Audio Design Lab (ADL) 兩代耳機設計的工作。去年Dale從Fender退下來自立門戶，回到美國亞利桑那州開設新公司 SPEAR Labs。近日在香港全球率先公開首作SPEAR Labs Triton 1。

Dale表示iPhone手機是沒法推得郁Triton 1，跟機只送4.4mm Pentaconn Ear 插頭、8芯鍍銀OFC無氧銅耳機線（不過有3.5mm轉插）。（鍾世傑 攝）

+ 5 + 4 + 3

Dale Lott來香港舉行發布會，既然已獨立，當然不想再做回大廠時的老路，他大擔講到：「時下不少4000美元的所謂CM耳機，成隻根本就用膠做，3D打印一式一樣，完全冇手感同匠魂，所以我新公司就決定做全手製新作！係貴，但你分析番我地提供的是甚麼物料，就會覺得物有所值。」

三層物Best Match！原來Dale好喜歡鑽研不同物料組合的發聲效果，今次Triton 1（三叉戟）中的三，代表用上3種單元（後述），更重要是揀選了「best match」的三種物料，3層合1打造最刁鑽物料新耳機SPEAR Labs Triton 1：

1）Dale認為用925純銀做耳殼housing會最靚聲，他豪爽的去購入銀磚，再一塊一塊拿去熔掉，人手倒模製成內殼，最後人手打磨。

2）Dale再大擔收購了一批美軍退役「大黑鳥」隱形戰機SR71，拆掉其輕量高密度鈦金屬，再放入1,668 °C 高溫的爐心注模，製成耳機中間環狀層。

3）選用名貴鐘錶珠寶常用，耳機卻極少用的火山熔岩結晶「黑曜石」製作機面。

在亞利桑那的廠戶Dale自己跟一批技師逐隻逐隻手倒模、打磨、組裝，大約1日可以做到3對Triton 1，他說：「因為每一件零件都是手倒模、手打磨，細節和尺寸有極微妙的分別，我們花不少時間將3批零件逐隻試組，務求每一隻耳機機身都咁fit。」當日Dale播出製作花絮片，不說以為是索倫在製作魔戒，過程粗豪有型、令筆者印象深刻。

單元種類3合1 雙動鐵+動圈+靜磁Triton 1 耳機有個「3 stage - 3 driver」3合1理念，除了物料，單元也是3類型hybrid，圈鐵混合已很常見，Triton 1 就在圈鐵外再加入ACT Magneto-Static靜磁單元，它對超高頻訊號非常靈敏，且擁有比靜電單元更有力的低音。筆者聽後覺得，最大特色是像在聽大耳筒，有很廣闊的空間感，且不要因為Dale美國風的粗豪做法，以及Fender時代重低音轟炸的style，而認定Triton 1都是粗獷類的耳機，其實他的分析力很高，低頻量足且你會聽出是自然的、不是硬tune出來，至於中音人聲和高頻就比想像更細緻，整體屬於暖聲類，整體令我非常滿意。

+ 2

既然用了戰機物料，筆者當日就配Sony 黑磚聽《超時空要塞》戰機Dog Fight時的背景音樂，不過當日未準備耳擴，似乎仍然推盡Triton 1的真正底力，真正的試玩報告，留待將來再寫吧。