iPhone 12攝力大進化？Apple收購初創公司、人工智能提升相片質素

下年度手機廠商們又會在拍攝功能這一塊繼續有一番龍爭虎鬥，憑藉 1.08 億像素感光元件，Samsung 傳聞將會為新機加入 100 倍的變焦能力，而 Sony 方面也準備祭出自家新元件來加入競爭。 另一邊廂，一向以拍攝質素見稱的 Apple 也不打算手軟，近日的一單收購案就顯出他們為新 iPhone 加入更強拍攝能力的野心。

近日，Apple 就出資收購了一間名為 Spectral Edge 的新創攝影技術公司，此公司在業界可謂名不經傳，本來是專門加強保安攝錄片段的質素的，但發展過程中他們的專利技術明顯可以用於手機攝影之上，故才會被無寶不落的 Apple 相中。

Spectral Edge 的專利技術，可以將一般 RGB 感光元件與另一紅外線鏡頭的影像以人工智能進行合成，在不用額外軟件處理的前提下提升影像的顏色、細節以及清晰度，在兩年前，這一類型的紅外線鏡頭選擇少且昂貴，但今時今日，幾乎每間手機廠商都會用到類似技術，就是大家都可能有聽過的 ToF 鏡頭。

利用此技術，首要改善的將會是相片的白平衡，由於結合了紅外線參數的運算，相機拍攝時就可以減少室內光顏色的影響、盡可能還原拍攝物的真正色彩：

值得一提的是，此技術還可以活用在影片拍攝當中，就 Spectral Edge 數年前的示範影片所見，其專利技術非常有效地改善了低光拍攝的質素：

從各種演示中所見，Spectral Edge 的技術已十分成熟，雖然 Apple 方面未有透露何時會將新收購的技術用在 iPhone 之上，但估計要在 2020 年的 iPhone 12 之上看見類似的應用都不是難事。

資料來源：PhoneArena、Bloomberg