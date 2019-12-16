英國皇室網上招聘英女王的社交媒體主管　年薪50萬33日大假點申請

【英女王 全球聘 社交媒體主管】我們時時聽到外國公司都會跨國招聘人才，包括合約制旅遊大使、澳洲大堡礁保育員、甚至美國太空總署請不離開睡床70日志願者等筍工，但能夠為皇室效力的工作、年薪50萬更有33日大假的筍工之王終於誕生！英國皇室在網上公開招聘社交媒體主管（Head of Digital Engagement），負責保持英女王伊莉莎白二世於社交媒體的曝光率、出入白金漢宮、年薪更高達5萬英鎊（約港幣50萬）！

英國白金漢宮日前於英國皇室網站（The Royal Household）貼出招聘廣告，英國皇室秘書辦公室（The Private Secretary’s Office）公開招聘電子互動主管（Head of Digital Engagement），工作內容大約就是現今社交媒體主管相近，主力帶領英國皇室秘書辦公室人員管理的英國皇室成員的社交媒體戶口，維持甚至提升他們在國際舞台的曝光率！

英國皇室招聘社交網絡主管，處理包括女王的日常網上的曝光率 【Mark de Jong@Unsplashed.com】

人工高福利好

英國皇室私人秘書辦公室在招聘廣告中列出這個主管的條件，並非想像中苛刻：首先這社交網絡主管是長聘員工（Permanent），年薪按經驗給予約45,000英鎊至最高50,000英鎊（約港幣45萬至50萬），每周5天於白金漢宮上班工作（星期一至五）、平均每星期37.5小時上班時間（每日平均7.5小時）同時每年有薪年假達33日。

申請人條件須有管理和編輯知名網站，並有管社交媒體或其他數碼平台經驗，同時對一系列內容管理系統（Content Management System）、社交媒體平台及相關分析工具有充分經驗。皇室的社交媒體主管除了日常事務，亦要為女王及皇室成員在國事訪問，出席各項典禮、皇家慶典等，為女王及皇室成員提升其形象！

英國皇室網上招聘社交媒體主管廣告 【英國皇室秘書辦公室網站截圖】

英國皇室網上招聘社交媒體主管將於英國時間2019年12月24日晚上11時59分截止網上報名，雖然申請不限於英國國民，但須接受品格審核。在英國皇室秘書辦公室網上登記及填寫相關資料並通過審查後，由2020年1月起會陸續開始面試。【點圖放大 填表細節】