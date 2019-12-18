女子帶「深海能量石」護身輻射超標如核廢料！科研也找不出原因？

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【深海能量石護身符致鼻血長流！揭輻射超標百幾倍！迷你核裂變反應堆？】坊間好多商家、術士、高人和師傅都向人推銷一些據稱具不明能量的工具或飾物，說有益健康，可以改運、趨吉避凶云云。不過唔係話有「能量」兩個字就一定「有料到」同有益。十幾年前有消費者批評「鑽石能量水」功效成疑，如今有「深海能量石」不單無用，仲幾乎殺死人？

大陸有位父親誤信流言，購買了一塊「深海能量石」贈女兒作平安符護身牌之用。但愛女3個月來鼻血不止，求醫多次仍原因未明。惟女兒一次帶石頭過關，被發現此石放射性嚴重超過儀器檢測的正常標準讀數，儼如核廢料或某些小型核裂變反應堆！

大陸遼寧省大連市周水子機場海關日前檢查行李，意外發現一名旅客的隨身行李中有物件引發核輻射儀器警報。再三檢測後，發現肇事物品——一枚石頭配戴物的輻射值超標極多倍。究竟幾多？即看詳細案情（點擊放大圖片細睇）：

《浙江24小時》、《鳳凰網》等中國傳媒報導，11日該機場海關進行旅客檢查發現一名女子觸發核輻射儀器響起警號。關員於涉事女子行李起出聲稱可保平安的「深海能量石」，發現其輻射極強勁，將之沒收報警。當然女事主和家人也想放棄此異物，主動讓關員徹底檢查。

事件起因要由女子父親講起。他聽聞此枚又名「五行質子量子能量共振器」的石盤有強身奇效，故買予愛女隨身佩戴。但戴上不明「共振器」3個月以來，女事主經常無故流鼻血，數度求醫仍找不出原因。

情況總算有點眉目。周子水機場海關有見事態嚴重，立刻聯絡當地環保、生態局，並將輻射超標物進行收儲，並檢查當地放射指數以保安全。

網民紛紛於《鳳凰網》微博官號新聞帖下mean爆抽水（點擊放大圖片細睇）：

關員表原放射性物質雖屬醫學領域，但建議消費者留意來源不明的「能量物質」，以免受不明病菌或放射性物質傷害。實際上周子水機場並非首次從旅客行李撿獲類似「風水石」，去年起在各種所謂「保健鐳石」、「保健腰帶和手串」、「能量石」檢測到過量放射性物質，長期佩帶有關物件可能會致癌。

新聞成為網民抽水話題，紛紛mean爆留言：「能量確實相當大」、「說明是真貨呀，只不過怪你家小孩不是漫威（Marvel）體質」、「智商檢測石」、「工業射線機躲機子背後近簡單掩體處也才十幾sv，這個等於沒有防護就近距離站在工業射線機背後，這個帶身上真的是24小時不間斷給自己拍X光片啊，拍了幾個月」。

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