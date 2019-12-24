聖誕禮物2019 For Him 即日買到 嚴選6件男士Gadgets 一刻愛上

【聖誕禮物 Gadgets for Him】今晚平安夜，男生多數已經為女士揀好聖誕禮物，女生雖然會比男士細心，但有選擇困難的女生可能到這刻仍未入手Gadgets For Him！趁今天公司多數早收（可憐小已編沒有早放工的機會）為女生嚴選6款可即時入手、男生必喜歡的電子產品潮物，約好上街慶祝前「按文（搜）索禮」，Merry Christmas！

至暖：Heat2Wear 智能發熱背心2.0

天氣忽冷忽熱，保暖得來又要夠輕變又夠潮，韓國製造Heat2Wear 第二代智能發熱背心，第二代除了經典有領背心外更有商務無領背心，今年聖誕更有白色版（女裝限定），發熱系統並非「深水埗」貨色，加入藍牙連接智能手機操作，專用App可獨立調較發熱時間、溫度，並預設15種發熱組合，溫度準確度達0.1°C，由韓國KIFA遠紅外線認證及4分區發熱（衣領、上背、下背，無領版則設於上背），並有當地KC、KTC安全認證。

（售價約 $1680 / Smart Concept 9889 0109）

+ 5 + 4 + 3

至即興：寶麗來 Polaroid OneStep+ 即影即有相機

即影即有方興未艾，寶麗來相機數年前加入USB充電內置閃燈回歸後，以手機app（iOS、Android）加藍牙連接的 OneStep+ 除了可以遙控拍攝即影即有相片外，更可玩多種具技巧的攝影效果：長時間曝光、加雜訊（Noise）、Light Painting（光繪效果）、雙重曝光（Double Exposure）及全手動模式，配合手機創作更多即影即有玩法！

（售價約$1450 ，LOG-ON）

電競至強： Logitech G Pro X 專業電競耳機

打機爭分奪秒，即時耳機通訊更是電競選手致勝關鍵；Logitech G Pro X 專業電競耳機採用單體PRO-G 50mm耳機揚聲，耳罩部分包圍感充足亦適合長時間戴上，另外BLUE VO!CE 即時語音防風罩降低噪音、G HUB 設定 BLUE VO!CE收音技術及增強 DTS 音訊功能。戴上人造皮或天鵝絨製作頭頂橫柱、耳機部分以鋼鋁材質合製，身輕更耐用。

（售價約＄1200 . Logitech）

至輕發聲：Sony XB12 EXTRA BASS 便攜式藍牙揚聲器

Sony 推出的超小型藍牙Speaker：，防水防塵外SRS-XB12，外型小巧但聲力驚人，機體底部設有被動反射式低音揚聲器，更有不同顏色選擇，當中有彩通（Pantone） 2020選出的代表色19-4052 Classic Blue「經典藍」，值得送給男士的隨身音樂伴侶！

售價約$549 / Sony旗艦店及各大電器零售店

至硬：FOSSIL第5代SMARTWATCH：不銹鋼 CARLYLE HR

Apple Watch以外，FOSSIL 第5代智能手錶CARLYLE HR，不銹鋼打造錶肉錶帶及44mm錶面，支援Android Wear OS，新一代加入心律偵測功能支援Google Fit、內置揚聲器讓Google Assistance發聲外，8GB儲存量加上3種智能電池模式，電池續航力延長至兩天。iPhone及Android手機都能使用CARLYLE HR。

售價約$3,000 / FOSSIL

至輕：B&O Beoplay E8 真藍牙耳機2.0

Bang & Olufsen B&O Beoplay E8 真無線藍牙耳機第二代，保留上代高貴外表（當然B&O已經是設計簡約優雅代名詞吧），二代目正式加入Qi無線充電，亦有配合耳機顏色另選的無線充電板，充電後提供高達16小時播放時間，同樣地私心推介Pantone 2020 Classic Blue近似的Indigo Blue藍色！