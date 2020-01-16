IG無得再照騙KOL末日？新招禁P圖將標記「假訊息」點先睇得返？

數碼生活
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【IG（Instagram）杜絕「照騙」了？】IG是現今最多人使用的社交平台之一，不少人都會「修修圖」把自己最靚一面呈現人前吸引關注，不過未來可能沒這支歌仔唱了！外媒報道，Instagram正在試行把經過PS（Photoshop）等數位處理過的圖像標記為「虛假訊息」並隱藏，將來還會有美美圖照看嗎？

外國科技網站The Verge報道，IG在42種語言版本上試行新功能，以打擊假新聞、信息傳播。不過「處假訊息」原來還包括圖片等。

（The Verge）

IG審查後，會將修圖後的照片標記為「錯誤資訊（false information）」並隱藏圖片，必須多花一秒按「查看帖子」才能觀看。被標記的照片、影片，不會出現在「探索」及「標籤」頁面，若要發布同一張照片，也會收到提醒。

雖然此功能有助減少錯誤訊息傳播，但對於希望自己作品被看見的藝術家來說，卻可能成為障礙。美國攝影師Toby Harriman就在facebook分享，由攝影師Christopher Hainey拍攝，經藝術家Ramzy Masri修圖並發布於個人IG上的作品，都被標記為「false information」。

Toby Harriman表示，雖然歡迎這功能幫助分辨真實圖片與Photoshop圖片，但質疑是否「太超過」，「我對數位藝術存有很高的敬意，不希望需透過障礙才能看到它」。

其實除了IG，各大社交平台都難免出現照騙問題，以下一些例子，絕對令人「難忘」↓↓↓（點小圖放大看）

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大家對IG這功能又有什麼看法呢？

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