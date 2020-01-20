遊日必到！18米1比1可動高達10月有得睇　GUNDAM FACTORY 7月售票

【GUNDAM機動戰士高達40周年計劃】作為「高達全球挑戰賽（ガンダム GLOBAL CHALLENGE）」一環，橫濱山下埠頭超大型高達主題區「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」將於今年（2020年）10月1日起開放一年（至2021年10月3日），其最大賣點就是有一部1:1、18米高更可步行的RX-78初代高達，是高達迷必去朝聖景點之一！

這部18米高的RX-78重約25噸，主要由鋼鐵（可動骨架）及碳樹脂（外裝）組成，結構可看下圖：

在BANDAI NAMCO發布會影片中看到整個「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」結構的概念片，而1:1、高18米的RX-78會屹立其中，由層層觀景台包圍。RX-78步行時，觀景台會向外打開，與動畫中高達出擊畫面一樣，令人非常感動（想像中），想大叫一聲「阿寶（阿姆羅），出擊！（アムロ，いきます！）」。

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「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」將於2020年10月1日至2021年10月3日開放，預定7月開始售票，票價有待公布。

「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」開放詳情：

日期：2020年 10月1日至2021 年10月3日

時間：早上10時至晚上9時（預定）

入場：2020年7月開始售票（預定）

（影片截圖）

不過「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」正式開放前，會有特別參觀限定「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 特別體驗（GUNDAM FACTORY YOKOHAMA スぺシャルエクスペリエンス）」，屆時可走上特別觀景台GUNDAM-DOCK TOWER等。門票預定於4月發售，詳情有待公布。

（影片截圖）

更多詳情可瀏覽官網：按此