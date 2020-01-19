【辦年貨攻略】必備兩大格價網　乜貨都格到　一鍵即知邊度最平

【辦年貨攻略】下星期就到農曆新年，是時候辦年貨了。要做個精明消費者，格價不用走到「腳抽筋」，只要用內文介紹的兩個超好用格價網，就可以隨時隨地找出最抵貨品過肥年！

必備之一：消委會「網上價格一覽通」

消委會「網上價格一覽通」方便市民格價。（資料圖片）

首先要介紹的是消委會製作的格價網「網上價格一覽通」，可選用電腦或手機版。此格價網最大特點，是每日更新以下6大超市各項貨品價格，誰貴誰便宜一目了然。

+ 2

「網上價格一覽通」使用教學

只要在「貨品分類」欄目中揀選心儀的類別，例如蛋糕、飲品、家居用品等（可單選或多選），便會出現相關貨品列表以及六大超市價格，而且還提供過去7天或30天的最高和最低價數據。

你亦可以利用格價網，查看「焦點貨品」和「最大差價」貨品。

不過數小編最愛功能，一定是「跌價貨品」，因可以看到過去一段時間內哪些貨品減價最多最抵買。

雖然網頁版及手機版功能大同小異，但「焦點貨品」及「跌價貨品」是手機版新增功能，所以小編還是較推薦使用手機版。

消委會「網上價格一覽通」：按此

必備之二：香港格價網Price.com.hk

（香港格價網Price.com.hk）

之後要推薦的好用格價網，就是「香港格價網Price.com.hk」。只要輸入想購買的貨品，就可以查看各商店、網店報價，而且提供顧客評分，有參考便用得更安心。

「香港格價網Price.com.hk」亦可以查看貨品90天內價格走勢，讓消費者了解何時升跌再決定入手時機。

香港格價網Price.com.hk：按此

善用這兩個格價網，辦年貨變得輕鬆了。