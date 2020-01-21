Macbook Pro 15 減3500、積分更可免費換？電訊商網店推快閃優惠

數碼生活
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【Macbook Pro 15吋 網店快閃優惠】有電訊商早前提供快閃手機優惠，以激平減價及積分換領再減買手機，優惠進入第二輪：Apple Macbook Pro 15吋配備Touch Bar款式，勁減$3500外更有機會免費入手，是哪家電訊商？

所說的是電訊商 香港電訊 csl 的The Club網店 「Club Like」，使用csl、1010的手機用戶，所繳付台費及在網店或指定商戶消費可賺取積分（最高每5元賺取1分），換領其他優惠或當作扣減產品售價；而至1月22日期間舉行的新春優惠，當中有Apple MacBook Pro with Touchbar (15 吋)，配備Intel Core i7 2.6GHz 第九代6核心處理器、256GB SSD、8GB RAM及支援Touch ID，原價 $17099 減至 $13599 （-$3500）發售，The Club會員更可以用積分當現金再減機價，有機會免費入手，看下圖查詢方法吧！

在此之前更有更抵買的512GB Macbook Pro 15吋with Touchbar開售，售價更大減5100元，但截稿前已售罄。 【網站截圖】

【點擊搶買】15吋 Macbook Pro 觸控欄、TOUCH ID: 2.6GHz 6 核心第 9 代 Intel Core i7 處理器, 256GB儲存空間

計算The Club積分查詢扣減售價【點圖放大】

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