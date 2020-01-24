iPhone SE 2料3月發表　iPhone 12竟維持劉海？不再有午夜綠？

【iPhone SE 2（或iPhone 9）、iPhone 12新消息】傳聞已久的蘋果（Apple）iPhone SE 2終於有發布月份消息，而iPhone 12亦會推出夢幻新色，外形則與之前傳聞有別。

iPhone SE 2料3月發表

彭博Bloomberg引述供應鏈消息指出，蘋果最3月發表平價iPhone，而供應鏈會在2月開始組裝，由蘋果長期合作伙伴鴻海、和碩、緯創等公司負責。彭博未有提及手機命名，但之前估計可能叫iPhone SE 2或iPhone 9。

↓↓↓ iPhone SE 2近月傳聞 ↓↓↓

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彭博認為，該款機型不會有 Face ID 臉部辨識，但會使用與 iPhone 11 同級的 A13 處理器。彭博未有提及手機命名，但之前估計可能叫iPhone SE 2或iPhone 9。

Apple分析師郭明錤去年曾預測，新一代平價iPhone與iPhone 8設計相似，搭載4.7吋熒幕，搭載3GB RAM並有64 GB和128 GB 儲存空間，有太空灰、銀色、紅色選擇，售價估計399美元（港幣約3100元）起跳。

其實網名OnLeaks的著名爆料達人Steve H.McFly，曾放出疑似4.7吋iPhone SE 2外觀設計渲染圖，細節如下：

iPhone 12推夢幻新色 保留劉海？

除了iPhone SE 2（或iPhone 9），蘋果下一代旗艦機iPhone 12（暫名）亦有新消息。YouTube頻道「Everything Apple Pro」與爆料達人Max Weinbach指出，新 iPhone將推出海軍藍（Navy Blue），取代iPhone 11 Pro推出的特別色午夜綠，但同樣只會出現在最高規格機型中；金色、太空灰、銀色則可能繼續推出。

不過顏色還是次要，最重要是iPhone 12可能保留劉海造型，與之前取消劉海的傳聞有出入。日本媒體情報網站「MACお宝鑑定団（Macotakara）」根據中國地區蘋果供應鏈消息指出，新iPhone與iPhone 11系列外形相同，保留劉海，但功能會比iPhone 11 Pro Max更強大，詳情可看下圖：（點小圖放大看）

之前傳聞可看：iPhone 12 渲染圖曝光！外形大革新 藏驚人變化