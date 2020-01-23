【武漢肺炎】全城掃口罩！淘寶下令禁炒口罩　實際情況又是如何？

數碼生活
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【武漢肺炎】新型冠狀病毒疫情日益嚴重，香港﹑澳門﹑日本等地都出現確診個案，目前最簡單直接的預防方法，就是配戴口罩。因此，近日出現搶購口罩的情況，雖然未算完全斷貨，但市面上不乏看到炒賣口罩的問題。而爆發新型冠狀病毒的武漢，以至全中國，更是對口罩的需求極高，中國政府就發出警示，禁止炒賣口罩。

淘寶和天貓禁炒口罩

中國最大型的網購平台淘寶，成為了中國人購入口罩的主要渠道之一。中國政府有見部分地區的口罩﹑消毒劑﹑溫度計等價格出現波動，因此要求供應商不可提高價格。淘寶其後也在官方微博上發出公告，指他們不允許淘寶和天貓的任何口罩漲價，更稱平台上的口罩貨源充足。

（淘寶微博圖片）

武漢市政府在昨日（22 日），決定實施佩戴口罩的控制措施，要求市民在多種公共地方佩戴口罩，因此現時中國境內對口罩的需求極高。根據 caixinglobal 的報導，阿里巴巴已啟動官方的補貼措施，目的令市民都有足夠的口罩使用，防止疫情進一步惡化。

實際情況又是如何？

筆者在中國淘寶上搜尋「口罩」時，並沒成功找到任何產品。但搜尋「醫用口罩」﹑「3M」﹑「N95」等關鍵字，卻又能找到口罩相關的貨品。淘寶上聲稱是「正品 3M」的 N95 1860 口罩，以 ¥600 20 個出售（約 33.6 港元一個）。而一般的醫用口罩，淘寶叫價 ¥29.8 10 個（約 3.3 港元一個），同樣也是偏高的價格。看來「禁炒令」的接受範圍應該頗大。

▼▼放大下圖看香港炒賣口罩的情況▼▼

▼▼大家在選購口罩時，要選擇具阻隔飛沫功能（BPE)及 PM2.5 的口罩。按圖看消委會測試市面 29 款口罩效能的結果▼▼

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資料來源：caixinglobal

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