【肺炎口罩】屈臣氏推網上輪候買口罩　教你點登記　做錯隨時DQ

【屈臣氏口罩網上輪候系統】武漢肺炎（新型冠狀病毒）肆虐下，口罩難求，商舖如屈臣氏等每當有口罩推出，都極速被搶購一空。不過屈臣氏最新推出了「口罩網上輪候系統」，登記後毋須再冒風雨排隊，亦毋須瘋狂「F5」，中午12時後開放。

（屈臣氏口罩網上輪候系統）

於屈臣氏「口罩網上輪候系統」登記後，成功獲得購買口罩名額的人，將收到短訊通知可限購一盒口罩。

登記方法如下：（以下為昨日測試系統時的登記介面）

屈臣氏官方預告的登記方法：

屈臣氏網上口罩輪候系統：按此

登記後會收到電郵通知輪候號碼，毋須即時付款，成功獲得購買口罩名額的人，會於2天前收到SMS通知詳情，未能成功輪候者會收取電郵通知結果。

4大重點須留意 做錯隨時DQ 先登記有着數？

1)所有填寫資料必須正確，如有錯誤、遺漏或無法辨識等情況，將有機會自動作廢

2)登記一經確認，將不能更改任何登記資料，包括姓名、電話號碼及換購地區

3)如貨量不足以供應給所有登記人士，會以登記先後次序決定

4)每個電話及身份證號碼只限登記一次，如重複登記，將自動取消資格而不獲任何通知

(資料圖片)

日本城、SASA莎莎等推手機App派籌

除了屈臣氏，日本城、SASA莎莎等有售口罩店舖，都推出用App派籌，詳情可看以下教學：

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