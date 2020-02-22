【武漢肺炎】警或用「超級電腦」抗疫　SARS曾發威　一文拆解功用

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武漢肺炎疫情仍未受控，而隨着本港警員確診個案，衞生署衞生防護中心終請求警方協助追蹤懷疑個案，並啓動稱為「超級電腦」的重大事件和災難支援系統（MIIDSS）。究竟「超級電腦」是什麼呢？在防疫上可起到什麼作用？

俗稱「超級電腦」的重大事件和災難支援系統（MIIDSS），是香港警務處刑事及保安處刑事部刑事支援科管理的電腦系統，主要協助前線人員調查複雜和嚴重罪案，分析案件資料，縮小調查範圍；該系統亦會用於協助警隊在嚴重和複雜事件中處理及分析大量數據，以及在災難支援行動中協助處理傷亡查詢及辨認遇害者。

（警察年報）

該系統於2003年沙士（SARS）時曾協助衞生署追尋傳播源頭，根據輸入的姓名和住址等資料，經過運算和分析，得出沙士患者關係網絡圖。據當年政府資料，啟用「超級電腦」結合衞生署個案接觸資訊系統，以及醫管局嚴重急性呼吸系統綜合症（又稱沙士）網上電子資料庫，在疫症高峰期間追查到2.6萬個與疑似及確診病患者有接觸人士。

該系統亦於2004年南亞海嘯時用作協助辨認死傷者身份。

至2016年，重大事件和災難支援系統更新到第三代，引進「傳染病感染追蹤」功能，使用至今。

警方介紹更新的系統。（警聲）

互動地圖一鍵check高危商場商廈交通工具、家居檢疫大廈

其實武漢肺炎疫情爆發超過1個月後，港府月初終於製作了香港疫情互動地圖，定時更新確診和懷疑個案、過去14天內確診個案曾經逗留過的建築物、過去14天內確診個案曾經乘搭的公共交通工具及日期、檢疫中心、正在接受14天家居檢疫人士所居住的大廈名單、急症室等候時間、以及個案趨勢圖等。

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互動地圖近日亦新增了「過去14天內曾出現兩宗或以上確診個案的非住宅大廈」資訊，包括商廈及商場等，有去過或在這些地方上班的要留意。

查閱「過去14天內曾出現兩宗或以上確診個案的非住宅大廈」方法如下：

香港疫情互動地圖：按此

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