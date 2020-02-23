YouTube Music 佛心功能不日來臨！用戶可上載個人收藏歌曲

YouTube Music 在香港已經正式上線幾個月，雖然對比其他對手在音質上可能還有一定差距，但由於可以連 YouTube 上的部份影片內容都可以變成純音訊收聽，使 YouTube Music 的曲庫深度比其他同類型的服務更加強大。但 Google 方面還未止步於此，在不久前就宣布將在 YouTube Music 上加入出自 Google Play Music 的前「殺手鐧」功能 － 開放讓用戶上載自己的音樂！

由即日起，新功能將會陸續向全球的 YouTube Music 用戶開放，歌曲上載之後可以在登入同一帳戶的不同平台收聽（包括了免費版本，只要不熄屏一樣可以聽），但上載過程暫就只限於電腦介面進行，手機 App 依然只能用來聽歌。

上載歌曲歌能初推出後只限於電腦版網站或 App 上進行（圖 YouTube Music）

目前 YouTube Music 的個人音樂收藏支援 FLAC、M4A、MP3、OGG 和 WMA 等算是十分「大路」的音樂格式，上載過程亦十分簡單，只要

1. 將想要上載的音樂檔案拖曳至 music.youtube.com，或；

2. 打開 Youtube Music 頁面、在個人帳戶選單下選擇「上載音樂」

就可以將之上載到個人曲庫當中收聽。

包括筆者用戶在內的帳戶暫時仍未收到更新，但中文版本的說明已經上線，故相信此功能香港用戶在稍後亦可以一同享受到：

不過既然是私人的音樂，雖然用戶可以在不同的平台上收聽到已經上載至 YouTube Music 曲庫的音樂，但這些音樂是不可以與其他用戶、包括家庭群組成員共享的；另外，由於這些音樂本身並非 YouTube Music 的內容，用戶收聽時是不會像其他歌曲般影響往後 YouTube Music 對用戶作出的音樂建議。

此功能本意是要吸引 Google Play Music 的用戶「轉會」的，故 Google 方面明言未來會推出讓 Google Play Music 曲庫無縫轉移至 YouTube Music 的方法；然而對於香港用戶而言，Google Play Music 乃是從來未在香港推出過的服務，各位 YouTube Music 用戶可以專心等待新功能的更新就是了。

資料來源：YouTube