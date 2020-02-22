交友APP保命？德國女生被困北歐雪地　以Tinder求救逃出生天

【Tinder救一命】交友應用程式在世界各地盛行得很，其作用除了結交新朋友，意想不到是或可在危難時成為救命因物。來自德國的 Lonia Haege 早前在社交媒體 Instagram 分享如何藉 Tinder 這「火種」救自己一命。

Lonia Haege 早前與兩名好友計劃自駕遊穿越北歐，來到到挪威北部偏遠的 Nordkapp 時遇上大雨，行車路亦因而結冰，Lonia表示，當時結成冰的路可能會讓他們的露營車向前滑行，並從前方的懸崖掉進海中。由於位置偏遠，緊急救援服務或未能及時到達協助，因此 Lonia 的同行朋友人急生智提議試用交友 App 「Tinder」求助。

Lonia在Instagram記下以Tinder求救的奇妙之旅(@ loniahaeger)

Tinder 這個交友 App ，可按用家手機所在位置，找到附近的單身人士，因此 Lonia 開設了 Tinder 賬戶，再以自己與愛犬的照片為「大頭照」，期望以 Tinder 找到距離自己最近的人，最後與一名附近的居民 Stian Lauluten 配對成功。

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最終這位被選中的人，以推土機在冰上為露營車開路，為 Lonia 等人解困，及後更為其露營車裝上有釘車輪，好讓他們繼續穿越北歐的行程。實在是一次科技發達的奇遇！