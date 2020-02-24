【減肥注意】智能手機每日使用超過5小時　肥胖風險將提升43%！

科技的進步將伴隨著身體健康的問題，尤其是隨著智能手機成為生活中不可或缺一部分的時候，除了容易造成肩頸方面的問題之外，伴隨而來的就是眼睛與肥胖的問題，最為嚴重的就是影響著許多青少年的體能及活動量。

在2019年ACC拉丁美洲會議上，所發表的一項最新研究中表示，每天使用智能手機超過5個小時以上的大學生，其肥胖的風險將會比平常人增加了43％，並有可能會增加心臟疾病相關的風險。這項研究的領導者哥倫比亞西蒙·玻利瓦爾大學（Simón Bolívar University）衛生科學學院的心臟和血管康復專家MiraryMantilla-Morrón特別說到，人們在智能手機前花太多時間，這將會促使久坐的時間增加並減少運動的時間，因此，就容易造成過早死亡、糖尿病、心臟病、不同類型的癌症、骨頭關節不適以及肌肉骨骼相關的症狀。

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這個研究的研究人員，從2018年6月至12月期間分析了西蒙玻利瓦爾大學健康科學學院裡的1060名學生，這些學生平均年齡為19-20歲分別為700名女性和360名男性，分析的結果這些男性超重的可能性為36.1％；其中肥胖的可能性為42.6％；而女性超重的可能性為63.9％，而肥胖的可能性為57.4％。

同時，研究人員發現如果每天使用智慧型手機超過5小時以上的人，肥胖的風險就會增加43％。再加上參加這項研究的學生因為玩手機而喝進更多含糖飲料，並吃進更多速食餐點、糖果、零食的可能性是常參加運動活動學生的兩倍，除此之外，因為，長時間玩手機也會減少大量的運動時間。

Mantilla-Morrón說，根據這項研究的結果使我們能夠強調，造成身體肥胖的主要原因就是多吃少動，尤其是長時間的看手機打手遊，這也是大量提升心血管疾病的危險因素。所以，建議大家盡量減少使用手機的時間，並多從事一些戶外型的體能運動，能讓肥胖的機率降低不少。

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【本文獲「運動星球」授權轉載。】