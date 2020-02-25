新平價iPhone有新名？非「9」或「SE 2」　蘋果3月發布會再推遲？

【iPhone SE 2 / iPhone 9消息】早前有傳蘋果（Apple）將於3月底舉行春季發布會，並於4月開賣新一代平價iPhone（iPhone 9或稱iPhone SE 2）。不過最新消息指出，新iPhone並非如傳聞般叫iPhone 9或iPhone SE 2，而是有新命名，而由於武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）影響中國供應鏈，是否如期登場仍有變數。

知名爆料者YouTube頻道「Front Page Tech」稱獲得內部人士消息，蘋果新一代平價iPhone並非叫做iPhone 9或iPhone SE 2，會改為「iPhone」。沒有任何數字或英文字母，就是「iPhone」，策略接近當前iPad，其入門款就是以年份等區分。

新一代平價iPhone設計據傳與iPhone 4類似。 (網上圖片)

據悉，蘋果此舉旨在避免混淆，事關若新機直接稱為iPhone 9，消費者或難分清iPhone 9、iPhone 11哪款才是最新產品，甚至可能會認為 iPhone 9 比 iPhone 11 更舊更差，但實際上兩者可能都搭載同一代的A13晶片。

另外，「Front Page Tech」表示，受武漢肺炎疫情影響，蘋果尚未確定下月是否能夠舉辦發表會，意味實際發表時間可能再推遲。

新一代平價iPhone價嫌＋功能

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Apple分析師 郭明錤 去年曾預測，新一代平價iPhone與iPhone 8設計相似，搭載4.7吋熒幕，3GB RAM並有64 GB和128 GB 儲存空間，有太空灰、銀色、紅色選擇，售價估計399美元（港幣約3100元）起跳。

該款機型不會有 Face ID 臉部辨識，但會使用與 iPhone 11 同級的 A13 處理器。

其實網名 「OnLeaks」 的著名爆料達人Steve H.McFly，曾放出疑似4.7吋新平價iPhone外觀設計渲染圖，細節如下：