iPhone點算？歐盟傳草擬新法案：強制手機可簡單更換電池減少浪費

【iPhone簡單換電不是夢？】隨住越來越多智能手機都採取原廠電池密封式設計，更換新電池變成一項艱巨任務。要是過了保養期才壞電，用家也要動輒支付數百元到官方或維修店搵專人更換，而且通常亦被強制更換原廠電池。久而久之很多人寧願直接換新手機，於是本來一部不太舊的機型便迅速報廢。但這種揮霍無道的風氣或因為歐盟草擬的新法案而有所改變。

早前歐洲議會通過議案要求手機商採用統一的充電插頭USB-C（Type-C）。Android手機大多已採用USB-C，因此外界認為此議案只會影響Apple，今年推出的新iPhone或將放棄Lightning插頭改用USB-C。而如今歐盟針對智能手機規格推出的新法例，就有可能波及世上一切型號。

歐盟目前正在考慮一項計劃，令智能手機電池重返易於更換的美好昔日。荷蘭金融傳媒Het Financieele Dagblad日前報導指歐盟正草擬新法案，強制數碼電子產品廠商必須讓裝置可以更簡單地更換電池。

iPhone電池雖然耐用，但也有網民曾發生放櫃桶2個月電池發脹如「黑糖糕」的事件（點擊放大圖片細睇詳情）：

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該份法案初稿文件顯示，歐盟委員會「綠色交易」（Green Deal）副主席Frans Timmermans計劃於3月中提交該草案，由歐盟對法案進行最後修改。「可持續性」似乎是法案的中心思想，其目的不是讓用家日常使用時經常換電，而是令裝置更易維修、更易更換電池，從而增加手機的使用壽命，延長商品周期，藉以減少產生電子垃圾。

除了強制手機更簡單地換電外，報導亦提到歐盟將於法案加入強制擴大產品回收，原材料再利用和可持續生產。歐盟亦希望將新法案重點放於規管包裝材料的回收再用，限制產品和包裝使用微塑料。

歐盟的政策還未通過，影響也只會是未來的新手機。對於目前極難換電的手機，我們或可以以下方法延長電池壽命（點擊放大圖片細睇）：