iPhone 11系列智慧電池殼現身 續航力增50% 免解鎖快門掣一按即拍

蘋果（Apple）iPhone 11系列面世兩個多月，終於推出官方專用智慧型電池手機殼了！除了推高電池續航力50%，更配備獨立相機按鈕，即使iPhone未解鎖，都可以啟動相機app，隨時隨地相拍照就拍照，方便快捷。

蘋果在官網上架了iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max的智慧型電池手機殼，有柔軟超細纖維內層幫助保護iPhone機身，而柔軟及富彈性的鉸位設計，可輕易裝上或除下護殼。

iPhone 11系列終於有專用智慧型電池手機殼。(Apple)

功能方面，根據官網介紹，可讓本身已有怪獸級電池續航力的iPhone 11系列，使用時間更上一層樓，提高50%，包括相對較差的iPhone 11，不用再怕出街時手機無電了。

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手機殼亦兼容Qi認可充電器，並可同時為iPhone和電池護殼充電；也可用USB-PD兼容充電器，更快地幫手機殼充電。

前菜講完，終於輪到今次重頭戲 ──獨立相機按鈕。只要裝上這手機殼，無論 iPhone已鎖定還是已解鎖，都能啟動相機app拍照拍片。

相機按鈕位於手機殼右下角。(Apple)

操作方法如下：

- 按住「相機」按鈕，直到看到「相機」app

-要拍照，請在「相機」app打開情況下按「相機」按鈕

-要用QuickTake錄製視頻，請在「相機」app打開情況下，按實「相機」按鈕，釋放按鈕則停止錄製。

iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max的智慧型電池手機殼，劃一售999元，其中iPhone 11手機殼只有兩種顏色，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max則有三種顏色。

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max