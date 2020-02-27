iPhone SE 2新渲染圖！6種顏色A13晶片　價錢硬體規格傳聞整合

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【iPhone SE 2 / iPhone 9消息】外界預期，新一代平價iPhone（iPhone SE 2或iPhone 9）將於3月底的蘋果春季發表會中正式登場。臨近推出又有更多新消息，據報將有多達6種顏免，其中兩種更是歷代iPhone從未用過的新色。

新一代平價iPhone設計據傳與iPhone 4類似。 (網上圖片)

外媒「9TechEleven」近日釋出iPhone SE 2（或稱iPhone 9）的渲染圖，圖中新機多達6種顏色。

6種顏色如下：

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其實著名Apple分析師郭明錤去年已預測，新一代平價iPhone至少有太空灰、銀色、紅色選擇，今次若再多3種顏色，對果迷無疑是驚喜。

iPhone SE 2 價錢＋功能

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Apple分析師 郭明錤 去年曾預測，新一代平價iPhone與iPhone 8設計相似，搭載4.7吋熒幕，3GB RAM並有64 GB和128 GB 儲存空間，售價估計399美元（港幣約3100元）起跳。

該款機型不會有 Face ID 臉部辨識，但會使用與 iPhone 11 同級的 A13 處理器。

其實網名 「OnLeaks」 的著名爆料達人Steve H.McFly，曾放出疑似4.7吋新平價iPhone外觀設計渲染圖，細節如下：

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