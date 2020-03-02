【新冠肺炎】NASA揭中國空氣污染大幅下降　勁過金融風暴時期？

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武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情導致人心惶惶，中國多處停工停市，但原來也有好的變化！？美國太空總署（NASA）發布最近的衛星圖片顯示，中國空氣污染程度大幅度降低，料與武漢肺炎疫情有關，又形容跌幅是前所未見。

NASA和歐洲太空總署（ESA）污染監測衛星在中國發現了二氧化氮（NO 2）的大幅減少，而這種變化至少部份與武漢肺炎爆發後的經濟放緩有關。

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（NASA）

二氧化氮是汽車和工廠排放的有害氣體中主要污染物之一，而NASA發布的衛星圖片，顯示了2020年1月1日至20日（隔離前）和2月10日至25日（隔離期間）中國內的二氧化氮值。

NASA表示，二氧化氮值下降情況最先出現在疫情爆發的湖北武漢市一帶，然後中國其他地方亦有發生。NASA指出，空氣污染程度下降與中國限制交通和工商活動時間吻合，中國有數以百萬計民眾需要隔離，又形容急劇下降情況前所未見。

This is the first time I have seen such a dramatic drop-off over such a wide area for a specific event.（這是我第一次看到在如此大一片區域，因為一個特定事件而出現如此急劇下降。）
NASA戈達德航天中心空氣質素研究員Fei Liu

Fei Liu補充， 2008年金融風暴的經濟衰退期間，一些國家二氧化氮含量有所下降，但這種下降是漸進式；而一月底至二月初的中國農曆新年，也會令污染水平下降，惟往往新年假期過去後，污染水平就會回升，但今年下降的程度比過往年份更大，而且持續時間更長。

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不過Fei Liu說對情況不感驚奇，因中國全國很多城市都採取了措施，期望將病毒擴散程度降到最低。

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