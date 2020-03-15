Nubia Red Magic 5G / 紅魔 5G發表　筆電級數風扇設計有助電競？

【Nubia Red Magic 5G 紅魔 5G 】「電競手機」一詞雖然不如早兩年興盛，然而各廠都有繼續為之前推出的遊戲特化機種推出系列後繼作品，尤其中國內地廠商，Nubia 日前就發表了紅魔系列的最新作品 － 紅魔 5G。

Nubia 紅魔的配色設計十分大膽，圖為紅藍相撞的「賽博（Cyborg）色」（圖 Nubia）

ZTE 旗下 Nubia「Red Magic 5G」電競手機剛在不久前發表，除了擁有 Qualcomm Snapdragon 865 處理器等市場頂尖的規格之外，為電競遊戲而生的硬件當然一應俱全。

6.65 吋 AMOLED 屏幕，解像度 2340 x1080，支援 144Hz 更新率、240Hz 的觸控回饋率，而且有 4096 級的自動亮度調節及得到了德國 TUV Rheinland 的低藍光認證（圖 Nubia）

Nubia Red Magic 紅魔 5G 將會在 3 月 18 日正式在中國內地市場開售，價錢由3799 人民幣起，留意它的規格甚至要比其他大廠旗艦例如 Samsung Galaxy S20 系列更強，售價卻只是它們的一半，可見紅魔 5G 的性價比是如何強大。

不過，由於 ZTE 遲遲未有進入香港市場的打算，如果想要買部 Nubia 紅魔 5G 來「食雞」的話，可能就要向水貨渠道埋手了。