Nubia Red Magic 5G / 紅魔 5G發表　筆電級數風扇設計有助電競？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【Nubia Red Magic 5G 紅魔 5G 】「電競手機」一詞雖然不如早兩年興盛，然而各廠都有繼續為之前推出的遊戲特化機種推出系列後繼作品，尤其中國內地廠商，Nubia 日前就發表了紅魔系列的最新作品 － 紅魔 5G。

Nubia 紅魔的配色設計十分大膽，圖為紅藍相撞的「賽博（Cyborg）色」（圖 Nubia）

ZTE 旗下 Nubia「Red Magic 5G」電競手機剛在不久前發表，除了擁有 Qualcomm Snapdragon 865 處理器等市場頂尖的規格之外，為電競遊戲而生的硬件當然一應俱全。

6.65 吋 AMOLED 屏幕，解像度 2340 x1080，支援 144Hz 更新率、240Hz 的觸控回饋率，而且有 4096 級的自動亮度調節及得到了德國 TUV Rheinland 的低藍光認證（圖 Nubia）

Nubia Red Magic 紅魔 5G 將會在 3 月 18 日正式在中國內地市場開售，價錢由3799 人民幣起，留意它的規格甚至要比其他大廠旗艦例如 Samsung Galaxy S20 系列更強，售價卻只是它們的一半，可見紅魔 5G 的性價比是如何強大。

不過，由於 ZTE 遲遲未有進入香港市場的打算，如果想要買部 Nubia 紅魔 5G 來「食雞」的話，可能就要向水貨渠道埋手了。

【新冠肺炎】全球多間Apple Store將暫時關閉　竟有一個地區例外
盡用 Samsung Galaxy S20 120Hz 更新率 1分鐘快速設定指南
華為摺機 Mate Xs 抵港速試：打開8吋大屏幕軸承超結實！不過…
NASA公開火星史上最清地貌全景照　18億像素荒涼地表清晰可見
肺炎口罩（3月14日）卓悅快閃日本口罩套裝　荔枝角下午免費派
KAWS 登陸中環上空！AR KAWS 叫價愈 7 萬？開拓擴增實境藝術展覽
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。