【新冠肺炎】大陸網民散播台灣疫情消息製恐慌　FB刪逾60帳號

新冠肺炎（武漢肺炎，新型冠狀病毒，COVID-19）疫情蔓延全球，消息滿天飛。中央社報道，Facebook上周刪除超過60個帳號，涉中國大陸網民惡意各台灣人散播虛假疫情資訊，製造社會恐慌。

中央社引述消息人士指出，這些帳號包括製造假公文和傳播有關政府謠言，內容與新冠肺炎有關，估計旨在製造社會恐慌。

（ www.thoughtcatalog.com ）

這些帳號大部份有繁體中文姓名，假裝是台灣人使用，但Facebook根據帳號創建時間、IP等資訊，辨別是否台灣人帳號；目前不確定這些帳號是否與中國大陸政府有關。

台灣國家通訊傳播委員會（NCC）上周邀請社群平台業界召開的會議中，Facebook也分享了今次刪除針對新冠肺炎虛假資訊帳號經驗。

7大社交平台聯合打假

另外，Facebook、Google、微軟（Microsoft）、Twitter、LinkedIn、Reddit和YouTube今日（3月17日）發表聯合聲明，共同打擊與新冠肺炎相關的欺詐及不實訊息，並強化平台的權威訊息。聲明又邀請其他公司加入，一同保持社區健康和安全。

Facebook、Google、微軟（Microsoft）、Twitter、LinkedIn、Reddit和YouTube今日（3月17日）發表聯合聲明。（Twitter）

資料來源：中央社、techcrunch

接收準備訊息！微軟推新冠肺炎疫情追蹤器

新冠疫情愈趨惡化導致人心惶惶，微軟（Microsoft）網路搜尋引擎Bing推出新冠肺炎疫情追蹤器（COVID-19 Tracker），收集權威來源資訊，以打擊假訊息。

（COVID-19 Tracker）

Bing新冠肺炎疫情追蹤器（COVID-19 Tracker）整合美國疾病控制與預防中心（CDC）、世界衛生組織（WHO）、歐洲疾病預防及控制中心（ECDC）等多國權威媒體平台消息和新聞來源，透過互動地圖方式呈現。

「COVID-19 Tracker」讓用家線上即時查詢各個國家及地區確診、康復和死亡病例，也可瀏覽各地與疫情相關、來自權威媒體的新聞報道。

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不過，目前只有美國數據會細分成不同州份，其他都是以整個國家為單位。

Bing「COVID-19 Tracker」：按此

香港疫情資訊地圖整合

Bing雖然可以追蹤全球情況，但如果要查看個別地區資訊，例如香港，就要靠港府或民間自製的疫情地圖和資訊網了。

港府互動地圖及資料網：

【新冠肺炎】返工小心中招！互動地圖即check邊間商場商廈高危