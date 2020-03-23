【新冠肺炎】意大利用新呼吸器「泡泡頭盔」 　傾偈看電視無障礙

新冠肺炎（武漢肺炎，新型冠狀病毒，COVID-19）全球蔓延，在確診人數第二多的意大利，重災區醫院開始使用俗稱「泡泡頭盔（Bubble helmets）」的氣密呼吸器，幫助重症患者呼吸，提高生存機會。

這個透明的「泡泡頭盔（Bubble helmets）」，用面罩與患者相連，把管子放入口腔或鼻，直接向肺部供氧，並排出體內的二氧化碳，從而協助重症患者呼吸。

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「泡泡頭盔」除了外形特別，原來還更實用及提高患者生存機率。

芝加哥大學（University of Chicago）專家2016年測試了「泡泡頭盔」，把83名急性呼吸窘迫症候群（ARDS）患者分成2組，一半戴上「泡泡頭盔」，一半則使用一般氧氣罩，戴在臉上遮蓋口鼻及下巴。

（UChicago Medicine）

數據顯示，相較傳統氧氣罩，「泡泡頭盔」纏繞在頸上的不透氣密封頸圈，減少氧氣洩漏，醫生可為患者注入更多氧氣，令患者更安全；而且透明外殼沒有壓着臉部，患者配戴時更舒適，也方便說話、閱讀和看書。

意大利目前是新型肺炎全球第二重災區，已逾59,000人確診，5400多人死亡；第一重災區是中國，超過81,000人確診，3000多人死亡。

資料來源：businessinsider、thesun