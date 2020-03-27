華為 P40 系列發表：五鏡十倍真光學變焦 P40 Pro+ 最搶鏡

【華為 Huawei P40系列】因為肺炎疫情的關係，華為取消了歐洲的大型發布會，不過就在原訂日子在網上帶來預告過的 P40 系列新品。今年的 P40 系列將可以選擇的機種加到 3 部，分別為 P40、P40 Pro 以及 P40 Pro+，而市場焦點當然就放在系列頂點、擁有 5 鏡頭以及 10 倍真光學變焦鏡頭的 P40 Pro+ 之上。

四曲邊修圓設計

以機身大小、設計去區分，P40 Pro 以及 P40 Pro+ 可以視為一對，華為方面明顯將所有的最新硬件都放到了他們身上；對比之下， P40 作為最入門的一部，在設計上就有點舊作的味道了。

機背方面，P40 Pro+ 除了擁有 5 鏡頭模組之外，又是全系列中唯一加入陶瓷機背，更為堅硬，但就只有黑、白色選擇（圖 華為）

至於 P40 及 P40 Pro 方面，機背顏色就精彩得多，足足有 5 色選擇，分別為：

P40、P40 Pro 雖然用的是玻璃機背，但在表面就加入了防指紋的反光磨沙處理（圖 華為）

雙反光潛望 10 倍真．光學變焦 同樣玩到 100 倍變焦？

華為的 P 系列一直以拍攝能力為主賣點，而今次的 P40 系列更是玩得更盡，由 P40 的 3 鏡到 P40 Pro+ 的 5 鏡，三部機由入門至高階的相機鏡頭數量、規格都有所不同，詳列如下圖：

P40 以及 P40 Pro 的相機規格，基本上就是承襲自過去幾年 P 系列及 Mate 系列旗艦機，比較大的突出的，就只是 P40 Pro 的 5 倍長焦鏡改用了進光量更高的 RYYB 感光元件，但要講真正令人驚喜的，當然是 P40 Pro+ 的 5 鏡頭、10 倍變焦模組。

華為 P40 Pro+ 之上的 10 倍光學變焦並非以軟件插值得來，而是透過華為首創的多重反射潛望鏡模組做就，如果將軟件計算都考慮在內，則可以輸出 20 倍的無損變焦相片（圖 華為）

在此先劇透一點，P40 Pro+ 雖然規格最強，但發售日期卻是最遲一部，最快都要 6 月才能推出市場，或者正因如此，華為方面並未有公開太多 10 倍真．光學變焦的試相，在發布會上只找來同以 100 倍數碼變焦的 Samsung Galaxy S20 Ultra 來作過一次對比：

採用 10 倍變焦鏡頭的 P40 Pro+，在對焦至 100倍時明顯要比只有 5 倍鏡頭的 Samsung Galaxy S20 Ultra 優勝（圖 華為）

P40 Pro 已經「夠好」？

然而華為對 P40 Pro 的拍攝效果也相當有自信，事關它除了支援 16 合 1 像素合成的 5000 萬像素感光元件之外，又加入了華為自家研發的 XD Fusion 拍攝晶片，在拍攝時以多個鏡頭同時拍攝並加入運算，有效提升相片的銳利度以及色彩表現，以下為部份發布會上公開的試相：

+ 5 + 4 + 3

智能相機功能

華為在主攻相機硬件的同時，也沒有遺漏相機介面及內裡的功能進化，不過今次新加入、華為稱之為「Golden Snap」的幾個 AI 功能，大多數是幾年來在不同廠商的出品中見過的，例如去除行人、智能預拍等等，較為特別的，就只有以 AI 去除玻璃反光的功能了。

AI Remove Reflection 智能去除反光功能，可以將拍攝成象中的玻璃倒影去除，在現實中就只能以偏光鏡才能做到（圖 華為）

華為 P40 系列上市日期及售價

華為 P40 系列的歐洲售價分別為：

P40（8GB+128GB）：799 歐羅（約HK＄6,838)P40 Pro（8GB+256GB）：999 歐羅（約HK＄8,549)P40 Pro+（8GB+512GB）：1399 歐羅（約HK＄11,973)

考慮到歐洲手機售價一般比香港貴 10～20％，P40 系列新機到港時將可能由＄6,000 起跳，但最貴價的 P40 Pro+ 仍將無可避免地售價過萬。

上面提到，華為 P40 Pro最快 6 月才會上市，而在此之前，於 4 月 7 日 P40 以及 P40 Pro 將會在歐洲市場上市，至於香港的上市日期則仍有待華為於稍後公布。