【Fujifilm X-T200評測】高顏值入門無反相機　機身輕巧畫質優秀

今天我們要測試的是一款高顏值的入門相機：Fujifilm X-T200。這部相機有著輕巧的機身重量，同時顏值頗高，全新加入的3.5吋觸控屏幕，對於新手更加友好。今天我們就來看一下這部相機的具體測試。

對於富士的相機，X-T200可以算是入門定位。在這個價位段，富士相機的顏值是極大的優勢。新相機在操控性上也有很多改進，對於新手，上手更加容易。

和X-T100相比，X-T200在各個方面都有提升，其中眼部對焦的加入，使得這部相機擁有更好的對焦性能，而連拍速度也提升至8fps，更適合抓拍動態場景。相機具有4K 30P和全高清下120P的影片拍攝能力，是一部不錯的VLOG相機。

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對於這部相機，筆者給出8.0分的得分，相機的畫質與色彩是值得肯定的，但是按鍵手感有待提升。

01/ 相機外觀

這部相機的延續了X-T100的設計元素，但是在背部按鍵上進行了大量改動。相機正面依然採用了標誌性設計，頂部是凸起的軍艦部，而正面邊角相對比較圓滑。相機具有一個手柄，手柄的握持感受很不錯。

相機的背部設計改變巨大，右側取消了方向鍵和功能鍵的組合式按鍵，只保留了Menu/OK、DISP/Back，也就是菜單/確認按鍵，顯示/返回按鍵，但是加入了對焦點選擇撥桿。機身上方，在右側兩個按鍵為自定義按鍵，可以自主選擇功能。

相機的屏幕是一大亮點，X-T200採用了一塊3.5吋的16：9顯示屏，顯示屏像素為276萬像素點，支持全功能的觸控操作，不僅可以選擇對焦點，更可以直接通過屏幕調節相機功能。這塊屏幕採用了側面鉸鏈設計，可以多角度翻轉，用於自拍也非常合適。

相機頂部設計相對簡單，左側的轉盤，默認是切換相機菲林模擬設置，而右側具有模式轉盤和前後兩個波輪。相機擁有獨立的影片錄製按鍵，在快門的右側。

相機機頂具有彈出式閃光燈，可以用於日常的拍攝補光，彈出按鍵位於機身左側。

最後值得一提的是，這部相機雖小，但是也具有麥克風接口，可以外接麥克風用於影片拍攝。另外相機可以使用Type-C接口進行USB充電，不用擔心機身續航。

關於相機電池，相機電池可以提供270張的續航能力，如果使用節能模式可以拍攝450張。實際使用中，筆者用一塊電池拍攝了約200張，電量還剩一半。

02/ 畫質表現

這部相機的畫質表現是非常不錯的，我們來看一下具體的測試內容，首先是逐級感光度測試。

+ 4 + 3 + 2

就高感控噪表現來看，Fujifilm X-T200可以在ISO 3200時依然有不錯的畫質表現，而ISO 6400是畫質的分水嶺，到ISO 6400時，JPG格式的細節損失開始加重，RAW格式噪點變多。

下面看一下寬容度表現。

相機可以保證在提亮3檔時有響度比較好的寬容度表還算理想，可以保證提亮暗部3檔，噪點相對較少，所以相機的ISO 200下，可用暗部寬容度為提亮3檔左右。

03/ 相機對焦

機身方面，這部相機具有425個對焦點，對焦性能有所提升。另外，這部相機加入了眼部對焦功能，可以在拍照時獲得精準的眼部對焦效果，從而提升對焦效率。下面我們來看下這部相機的眼部對焦測試。

對焦影片樣片（中關村在線授權使用）

我們可以看一下結合8fps連拍時的捕捉效果，這裡我們隨機截取了4張面部細節，來看下相機的對焦成功率。

對焦影片樣片（中關村在線授權使用）

對焦測試影片樣片截圖（中關村在線授權使用）

這部相機的眼部對焦反應速度不錯，在轉身過程中，雖然轉過去後失去了對象，但是當人物面部再次出現的時候，可以快速找回對焦位置。另外相機就有8fps的連拍速度，可以實現快速抓拍，不錯過任何精彩瞬間。

04/ 影片拍攝

這部相機的影片性能同樣不錯，相機具有120p的全高清升格影片拍攝能力，並且具有無裁切的4K 30P影片拍攝，可以拍攝出更加清晰的畫面。

Fujifilm X-T200（中關村在線授權使用）

可以說，Fujifilm X-T200可以幫助我們很好的錄製影片短片，對於新手來說，是一部不錯的Vlog相機。

Fujifilm X-T200無反相機4K影片樣片（中關村在線授權使用）

下面我們先來看一段這部相機的4K影片拍攝樣片，這部相機的4K影片畫質還算可以，我們可以看一下影片拍攝的100%截圖。

至於升格拍攝，120p實際上可以實現最高5倍慢動作，這對於VLOG拍攝很有幫助，可以幫助我們把控影片節奏，製作出節奏感更強的影片。

Fujifilm X-T200升格影片演示（中關村在線授權使用）

05/ 總結

這部相機是一部拍照強大，對焦能力出色的入門無反相機；而且簡單的操作和良好的直出色彩，可以讓入門用戶也拍出滿意的照片。

Fujifilm相機的畫質與色彩是值得肯定的，相機在ISO 3200下依然有不錯的畫質表現，而且相機的色彩表現優秀，具有多種菲林模擬模式，菲林味道濃郁。

最後，相機的影片功能升級明顯，配合這塊16：9的顯示屏，很適合作為VLOG相機使用。

下面看幾張筆者用這部相機拍攝的照片。

+ 6 + 5 + 4

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