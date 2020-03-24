【新冠肺炎】Amazon兒童電子書、劍橋教材、百老匯歌劇免費開放

【免費學習資源】新冠肺炎（武漢肺炎，新型冠狀病毒，COVID-19）疫情肆虐下，不少兒童、大人都要留在家。為同心抗疫，多個機構、企業推出限時免費活動，包括免費電子書、網上歌劇，以及線上參觀羅浮宮等著名博物館，安在家中亦能學習、娛樂。

亞馬遜聲音電子書免費開放

因應學校停課，亞馬遜Audible Stories開放免費收聽聲音故事書，包括學齡前到經典文學，包含英語、法語、西班牙語、意大利語、德語、日語 6 種語言，大人、小朋友都適合，就算在家亦可輕鬆學習外語了。

Audible Stories聲音故事書種類如下：

+ 7 + 6 + 5

Audible Stories：按此

英國劍橋出版社免費電子教科書

英國劍橋出版社開放多本教材、學術著作網上免費閱讀，免費閱讀期至5月底。

（英國劍橋出版社）

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BroadwayHD限時歌劇免費看

百老匯旗下串流平台BroadwayHD推出7天免費歌劇網上看，經典作《歌聲魅影》、《仙樂飄飄處處聞》、《CATS》等都可以選擇。但要留意，選先選擇參加每月8.99美元任看或每年99.99美元任看計劃，才可以開始7天免費試用。

（BroadwayHD）

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17博物館免費線上參觀

巴黎、德國、英國、美國等17個博物館提供免費網上參觀，包括羅浮宮、大英博物館等，安在家中亦能觀賞藝術品，有興趣可到相關博物館網頁查詢。