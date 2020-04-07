iPhone 12傳有4款式　規格細節一文看清　不刪劉海但會有變化

【iPhone 12消息 / 傳聞】暫名iPhone 12的Apple（蘋果）新一代旗艦機又有新爆料！據報iPhone 12原型機即將完成，會有4種款式，至於「劉海」是否真的刪走，亦有透露。

知名爆料者Jon Prosser於Twitter上載圖片，稱iPhone 12系列機型原型已經接近完成，並描述iPhone 12系列機種暫名、硬件等細節。

↓↓↓ iPhone 12系列4種款式細節 ↓↓↓

Jon Prosser又說，在iPhone 12最終細節上，與去年分析師郭明錤所預測的相去無幾。

↓↓↓ 郭明錤對 iPhone 12 預測 ↓↓↓

不過這些仍屬傳聞階段，iPhone 12規格、外形等，須等待Apple（蘋果）官方公布。

資料來源：Twitter

iPhone 12鏡頭增至6400萬像素及新功能 支援5G有新設計

YouTube頻道EverythingApplePro與知名爆料人Max Weinbach早前合作，揭示了iPhone 12 Pro資料，預料其主要更新集中在硬體方面。

+ 2

保留3鏡頭 增至6400萬像素

相機是iPhone 12 Pro主要升級點，除了保留3鏡頭，預期會採用與三星Galaxy S20 Ultra 類似策略，加大相機像素提升遠距拍攝細節，而iPhone 12 Pro的鏡頭會採用6400萬像素。

iPhone 12 Pro 設計流出 後置鏡頭加入 LiDAR 成「四筒」？

（Apple）

其實現時iPhone 11 Pro雖然只有1200萬像素超廣角、廣角及長焦距三相機，但拍攝質素已媲美專業級單反相機，如果iPhone 12 Pro鏡頭進一步提升，效果的確令人期待。

iPhone 11 Pro媲美$6萬專業級單反相機 9張圖大比併

消委會認證！iPhone 11 Pro Max滿星 11 Pro、Galaxy Fold竟易爛

iPhone 12 Pro鏡頭4大改進：

電池電量提升

為了應付5G帶來的續航挑戰，iPhone 12 Pro會提升電池電量，從現時iPhone 11 Pro Max的3969 mAh，增加至4400 mAh。

（iFixit）

資料來源：EverythingApplePro