Switch不用再炒了？任天堂傳增加Switch產量　最快4月底有貨

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【Switch / 動物森友會 / 動物之森】日本任天堂昨日（4月7日）宣布，本月第一周所有Switch主機，包括 《集合吧！動物森友會》 （動物之森）Switch及Switch Lite主機將會暫停出貨，引起一片「愁雲慘霧」。不過據報任天堂已提高Switch產量，預計本月會出貨。

外媒DigiTimes報道，由於COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情下Switch需求大增，任天堂將其合作夥伴富士康（Foxconn）和星電（Hosiden）生產訂單數量增加了20%。

（網上圖片）

報道又提到，台灣獨家銷售代理商預計，最快4月底在該地區推出新的Switch遊戲機。

以上消息仍有待官方公布，任天堂暫未回應DigiTimes。而昨天（4月7日）日本任天堂才公布一星期內任何Switch主機（包括Lite及動森特別版）停止出貨，究竟是否為了囤貨，四月尾一次過出大貨？還是日本以外不受停止出貨所限？唯有等待官方進一步的消息。

資料來源：BGR

動物之森主題Switch有何特別？

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Switch 炒風持續

Switch 行貨在深水埗黃金電腦商場，曾經叫價逾 $4000 的綑綁式炒賣。而 Facebook 就有遊戲產品網店開 post 指，香港代理商也未有向他們交代 Switch 主機和配件的貨期，甚至指出行貨到貨時也會是炒價。回顧早前Switch的炒賣情況：

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