【消委會】網購口罩3大陷阱！ 消委會7大Tips防追討無門

【口罩網購消委會TIPS】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情下口罩需求大增，市民轉到網上社交平台搜購防疫產品，但要小心風險。消委會就列舉投訴個案，並有7大建議。

現時不少社交平台以先付款後取貨方式出售口罩等防疫用品，消委會表示，今年首3個月接獲超過760宗相關投訴，涉及貨品延誤、退款爭議、賣家收取貨款後失蹤等，追討無門。

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不少網民為買口罩，誤墮網購陷阱。（林勇攝）

個案一：收款後賣方失蹤 聯絡無門

李小姐於2月初在社交平台看到代購網站銷售日本口罩帖文，以300元購買一盒，賣方曾回覆最遲2月20日到貨，但社交平台專頁之後沒有更新，並無法再傳送訊息，更刪除了社交帳號，李小姐於是向消委會求助。

不過消委會指出，只有賣方在社交平台上的帳戶名稱，沒有其他營商資料及聯絡方法，而且貨款經流動支付服務支付予個人銀行戶口，似屬「個人交易」，難以透過消委會調停，最終轉介予警方調查。

個案二：標明「現貨」產品 遲遲不發貨

（消委會）

楊小姐2月初看到B公司在社交平台專頁銷售日本酒精消毒液，標明是現貨發售，3至5天配送，但購買後未見商戶更新訂單狀態，專頁沒有消息，聯絡B公司亦沒有回音，於是向消委會投訴。

B公司以電郵回覆消委會稱，因訂單倍增及人手不足，未能適時回應並就延誤致歉，已立刻寄出貨品予楊小姐。楊小姐已接收貨品。

個案三：發貨期一拖再拖 退款需扣除手續費

張先生於1月中看見社交平台專頁一則銷售口罩帖文，預計2月中至2月底到貨，便向C公司購買了6盒韓國口罩合共468元。C公司提到，如未能交付口罩，會於3月15日後扣除3%手續費後退回貨款，並在之後發帖稱因應韓國當地口罩供應緊張，估計無法3月前抵港。

張先生表示，雖然C公司已說明會扣除手續費，但並非消費者主動取消交易，要承擔3%手續費不合理，遂向消委會投訴。C公司回覆消委會強調帖文已說明退款需扣除3%手續費。

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消委會7大TIPS

經社交平台購物要小心衡量風險，要避免「中招」，消委會有7項建議，大家網購時要注意！

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