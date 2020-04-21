Switch《Moving Out》試玩速評　換個題材繼續破壞大家友情

兩年前推出的合作烹飪遊戲《Overcooked》系列憑著對團隊合作的超高要求而聞名 Game 界，成為一代「友情破壞」神作，至今仍然是不少人心目中的 Party Game 首選。 而其開發團隊在今年度就開發出另一款新作《Moving Out（胡鬧搬家）》，遊戲主軸就由煮食改為搬家，只不過不改其合作要求，試玩過後，不難想像它又會在各大群體引起無盡的爭吵聲了…

玩法簡單、容易理解

不論多少人進行遊戲，《Moving Out》的遊戲目標都是一樣，就是在限時之內將客人家中的目標傢俱全部搬上貨車送走，而因應完成時間，玩家可以獲得金、銀、銅牌的獎勵，計分系統與《Overcooked》系列的三星系統相似。

除了完成時間，在每個關卡都會有額外的目標，例如「不能打破窗戶」或「帶著某特定道具離開」等等，目標的完成數將與往後可以解鎖的關卡與角色有關。

團隊合作要求頗高

《Moving Out》的整體操作，其實就是將《OverCooked》內的食材換成傢俱，再讓角色拿著它們由一點搬到另一點，驟聽的確十分簡單，但上手玩過就知難度所在，幾乎可以肯定，沒有多幾個玩家，各位都別想要得到好成績。

基本操作在事前教學關卡可以習得，建議所有新手在遊玩前都先試一遍

首先傢俱有輕、重之分，角色拿起輕傢俱後可以速度不減地移動，甚至進行投擲，但重傢俱只有一個人處理的話就會變得寸步難行，而且重傢俱的投擲操作需要兩個人配合完成，單人遊戲時就必須要拖著傢俱走遠路而不能令傢俱破窗而出，難度直線提升、連在首幾關取得銀牌也是 Mission Impossible。

另一個難處，就是每個版圖都會有牆壁、門窗限制，傢俱本身的設計並不是簡單就能從門中穿過，很多時需要調整角度才可以成功移動，單人玩時自然費時失事，但即使是兩個人搬傢俱也會有不協調，少點默契也會被門窗卡住。

最大麻煩之處，是各位不可以像《Overcooked》般犧牲某些分數、捨難取易，畫面上標示的所有的傢俱都要搬走…

為了克服難關，找多幾個朋友幫手當然可以，《Moving Out》支援單機多人遊戲，最多 4 人同時合作遊玩，不過與《Overcooked》一樣，《Moving Out》的關卡難度會因應人數而作出調整：

不過，今次《Moving Out》為了強調其「合家歡」屬性，特別在遊戲內加入了新的「輔助模式」，玩家可以加入更寬鬆的規則，例如更長限時、1 人可以輕鬆拿起 2 人傢俱等等，以調整遊戲的難度：

慎選購買版本、不然下年都未爆到機?

《Moving Out》在 4 月 28 日正式推出，不過 Switch 的實體版本在今日（4 月 20 日）已經偷步見街。對比《Overcooked》，《Moving Out》的畫面質素有提升、但難度不減，稍微上手之後就知道，如果不用上述的「輔助模式」，沒有 3～4 個人都很難挑戰成功。

不過值得留意的，是《Moving Out》的 PS4、Switch 版本都只支援單機合作，並未能線上合作遊玩；肺炎疫情當前，在減少聚會的前提下，要相約朋友一起打爆機應該頗為困難。

PC Steam 版本的《Moving Out》，售價只是港幣＄109，一個人買Game、可以四人線上合作

如果想在家中抗疫同時合作玩《Moving Out》，PC 方面的 Steam 版本可以透過 Steam 的「Remote Play Together」進行遙距連線，而且售價還要更便宜（Steam 版＄109、Switch 版＄298、PS4 版＄198），似乎是更值得入手的選擇？