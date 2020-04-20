PS5傳5月曬冷！價錢超貴？開賣日期？首發遊戲？PS5傳聞一文整合

【PS5 / PlayStation 5傳聞】Sony（索尼）新一代遊戲主機PS5今年內發售，但只公布了主機規格、部份功能和手掣。最新消息指出，Sony會在5月這兩個日子公布PS5新消息。

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Sony至今仍未公布玩家最關心的PS5主機外觀、價格、正式首發遊戲陣容等，不過Sony近日公開了與投資者有關的日程表，似透露了端倪。

日程表涵蓋今年5月至2021年2月，外媒推測，Sony會在5月13日的2019財政年度收益報告，或5月19日的企業戰略會議中公布PS5更多消息，也可能在這兩個日子前便公布詳情。

↓↓↓ 網民自製PS5設計圖，與官方公布的新手掣相當配合 ↓↓↓

外媒解釋，Sony可能會在財政年度報告中回答投資者問題，例如對PS5預測、生產成本等，亦可能會藉戰略會議時機，向投資者和玩家透露詳情。

當然，以上只是傳聞，實際情況有待官方發布，但希望PS5新消息能早日公布。

資料來源：cnbeta

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雖然Sony未公布PS5售價，但根據早前公布的PS5規格，包括8核心Zen2 CPU、超高速SSD、集成定制I/O系統，支持光線追蹤的定制AMD GPU，以及3D聲效等，已知PS5成本高。更有外國零售商在網站列出的PS5價格，高達6,989丹麥克朗（港幣約8000元），比PS4首發價（約3000元）貴近2倍。

↓↓↓ 官方PS5 技術規格和硬件資料 ↓↓↓

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雖然Bloomberg彭博引述PS5遊戲開發人員透露，PS5售價可能在499至549美元（港幣3687至4255元），但售價也不能說是便宜。

彭博又引述消息人士表示，由於估計PS5高昂價格會影響需求，會減少PS5主機初期生產量。未知會否因此導致缺貨呢？

（PS5官網）

另外Bloomberg提到，PS5發售時，Sony可能會降低PS4及PS4 Pro價格，以增加PSN（PlayStation Network）新用戶。

資料來源：Bloomberg

PS5外形、手掣等傳聞整合

Sony暫未透露PS5外形，但早有消息指PS5外形與PS4大不同，PS5據傳將會在2020年12月4日發售。Sony近日亦正式發布新手掣「DualSense」，加入多項新功能。

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