FF7R／FINAL FANTASY VII REMAKE 攻略｜巴雷特Barret推薦配置

萬眾期待的FINAL FANTASY VII REMAKE FF7R 最終幻想7重製版終於推出，相信很多玩家都想打到白金獎杯；而想拿白金成就需要Hard模式通關全章節，以下介紹一些巴雷特Barret用推薦配置和魔石，幫助大家更輕鬆過hard mode。

遠距離輔助型

武器：任意遠距武器

魔石：提昇HP、提昇MP、範圍+回復、復活、時間等輔助魔法

主力技能：回復及輔助魔法、雪崩精神、猛烈槍擊、滿腔怒火

優點：容易控制

缺點：火力不出眾

算是最容易的一種配置，簡言之就是放置Play，平時就讓他自生自滅，有猛烈槍擊（三角）時才換過去打一次儲ATB，需要就回復，無需要就放滿腔怒火。MP則全部用來回復和復活（從而讓隊伍中其他魔攻較高的人，通常是Cloud，多放攻擊魔法）。

近戰型

武器：原子鐵鉗（不太推薦加農彈）

魔石：提昇HP、提昇MP、招式高手、鐵壁、攻擊魔法適量

主力技能：衝鋒、能量上鉤拳、大地重擊

優點：範圍攻擊力強、容易令敵人畏縮

缺點：易死

近戰Barret有很強的範圍攻擊能力和令敵人畏縮的能力，但是動作慢硬直大，很易硬食敵人攻擊。基本操作是用衝鋒（三角）接近敵人後再用能量上鉤拳回復固有技能，然後再出衝鋒，對群體時則用大地重擊。另外原子鐵鉗除了物攻外也有一定魔法攻擊力，可配置針對該章節敵人/Boss的攻擊魔法。

魔法型

武器：搏動砲 / 格林機槍

魔石：提昇HP、提昇MP、魔幻、招式高手、回復、攻擊魔法適量

主力技能：魔法、猛烈槍擊

優點：容易控制

缺點：火力不出眾

當艾莉絲不在隊伍中或是想用克勞德走純物理路線時，巴雷特也能作為魔法手使用，當然效果比起艾莉絲差一截。基本上和輔助型Barret一樣，只是多配置了和魔法攻擊有關的魔石。